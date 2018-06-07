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Павел Северинец и Ольга Николайчик - на свободе

На общественных активистов составили протоколы.

Cопредседателя БХД Павла Северинца отпустили из милиции, составив в отношении него четыре протокола об административных правонарушениях. Протоколы составлены за организацию несанкционированной акции возле Куропат, за неподчинение требованиям милиции, за мелкое хулиганство и за помехи в работе общественного учреждения. В Минском РУВД на улице Скорины политик провел около двух часов, сообщает «Радыё Рацыя».

Общественную активистку и режиссера Ольгу Николайчик также отпустили, составив в отношении нее два протокола.

Они вместе с другими активистами участвовали в акции против открытия развлекательного центра "Поедем поедим" возле урочища Куропаты. Акции против открытия развлекательного комплекса возле Куропат длятся с 31 мая.

22:42 07/06/2018






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