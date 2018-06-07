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Белорусские военные показали дрон с гранатометом

Белорусские военные в ходе учений на полигоне Лосвидо в Витебской области показали ударный беспилотник. Предположительно, дрон оснащен советской реактивной противотанковой гранатой РПГ-26 «Аглень», предназначенной для уничтожения бронетехники и пехоты противника.