История невероятного цинизма: кто и как пытается застроить Куропаты?

Мемориал Куропаты не первый раз подвергается атаке. При советах это место замалчивали больше 50 лет, в 2001-ом году бульдозеры буквально сносили кресты, а ОМОН дубинками разгонял протестующих. Но защитникам удалось помешать размещению МКАДа так, чтобы государство полностью уничтожило Куропаты.

В итоге угроза стала исходить от бизнеса. То инвестор посёлка Солнечный обещал спилить все кресты за одну ночь, то власти выдавали разрешение на строительство в охранной зоне бизнес-центра (что привело к протестам в 2017-ом году). Но самая долгая атака, которой вот уже больше 10 лет, идёт от проекта под условным названием «Бульбаш-Холл». Об этом читайте в расследовании 1863x.com







Начало строительства, мнение общества и властей





Согласно Минскому райисполкомому, идея заведения начиналась лишь с невинного «объекта придорожного сервиса на 51-ом км МКАД» ещё в 2006-ом году, когда в Министерство Культуры был предоставлен эскизный проект строительства. 1 марта 2010-го года подписывается инвестиционный договор, что означает наличие иностранного капитала или оффшорных фирм.





Что такое «объект придорожного сервиса»? Обычно это заправка с магазинчиком внутри, или небольшая кафешка. Но, как это часто бывает, аппетиты растут во время еды. Из придорожного сервиса строительство все перерастает к 2012-ому году в развлекательный комплекс. В октябре 2012-го года общество узнаёт о стройке. После волны протестов и возмущений, Министерство Культуры 30 октября 2012-го выдаёт предписание на проверку документов у застройщика на соответствие законодательству.

#1#

Ещё раз, Министерство Культуры говорит однозначно:





1. Cтроительство остановить

2. Предоставить изначальную проектную документацию

3. Минскому обласному исполнительному комитету усилить контроль над стройкой

4. Наказать виновных в нарушениях.





Но проверку делал не только Мин.Культ. Давайте посмотрим на мнение Генеральной Прокуратуры от 17 ноября 2012-го года.

#2#

То есть, что установила Генеральная Прокуратура:





1. БелРестИнвест строит совершенно не то, что они предоставили властям в эскизе

2. Никаких документов на новый вариант строительства застройщики не предоставили

3. Ответственные чиновники на всё закрыли глаза

4. БелРестИнвест строится самовольно

5. Во время самовольной стройки они залезли не только на территорию урочища Куропаты, но и на земли других собственников





Что предложила Генеральная Прокуратура:





1. Провести проверку насчёт самовольного захвата земли и наказать виновных

2. Привлечь к ответственности чиновников, которые допустили нарушения

3. Принять меры к устранению нарушений и решить судьбу постройки в соответствии с законом





А что говорит закон о том, как должны устраняться такие нарушения? Вот вам прямая цитата из Гражданского Кодекса ч.5 ст.223 , на которую ссылалась Прокуратура:





При самовольном строительстве, в том числе в отношении законного приобретателя, в случаях нарушения законодательства по основаниям, указанным в подпункте 3 части первой пункта 1 настоящей статьи, местным исполнительным и распорядительным органом принимается, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, одно из следующих решений:





1) о продолжении строительства (принятии самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации в установленном порядке) – если сохранение постройки не влечет существенных нарушений градостроительных и строительных норм и правил;





2) о сносе самовольной постройки и приведении земельного участка в пригодное для использования по целевому назначению состояние с определением в таком решении сроков выполнения этих действий – если сохранение постройки влечет существенные нарушения градостроительных и строительных норм и правил;





3) о приведении самовольной постройки в прежнее, до осуществления самовольного строительства, состояние с определением в таком решении сроков выполнения этих действий – если сохранение постройки влечет существенные нарушения градостроительных и строительных норм и правил.









Но это ещё не всё. 27 декабря 2012-го года специалисты по охране культурно-исторического наследия, представители Генеральной Прокуратуры, представители Минского обласного исполнительного комитета и другие заинтересованные лица собрались за одним столом, чтобы решить дальнейшую судьбу стройки. И решение было единогласным — вынести объект с территории охранной зоны Куропат.









Итак, трижды власть указала застройщикам на нарушения, а также приказала убраться с территории Куропат. Вроде бы даже до идиота должно было дойти, что так делать нельзя. Но не тут то было…





Внезапные перемены





Застройщики решили не сдаваться и стали думать, как всё-таки легализовать свой объект, несмотря на все нарушения. Вначале, когда им остановили строительство, они даже решили поиграть в «доброго полицейского», заявив, что за свой счёт в Куропатах сделают мемориал.





На обращение «Нашей Нивы» в Минский райисполком по поводу строительства«Бульбаш-холла» рядом с местом захоронения жертв массовых репрессий пришел неожиданный ответ.СООО «БелРестИнвест», которое выступает заказчиком строительства, «разработан комплекс мероприятий по созданию мемориала «Куропаты». Данные мероприятия направлены для утверждения в Министерство культуры ».





Но после того, как власти им всё равно приказали убраться с территории Куропат, начали происходить очень странные вещи. Посудите сами.





Во всех документах, что вы видели выше, акцентируется внимание на





— «безотлагательном принятии мер»





— «контроле»





— «наказании виновных»





Так вот, внезапно с принятием мер стали тянуть, контроль отпустили, а виновные остались безнаказанными. Более того, через 7 месяцев, после решения о том, что БелРестИнвест должен убраться с территории Куропат, Миноблисполком и Мингорисполком внезапно меняют свою позицию, и допускают возможность рассмотрения вопроса о продолжении стройки.









Более того, 31 июля 2013-го эскиз застройки Бульбаш-Холла утверждается главным архитектором КУП «Минскградо» Акентьевым Александром Григорьевичем. И тем же летом 2013-го городские власти почему-то выставляют на аукцион участок охранной зоны на улице Мирошниченко, где в 2017-ом году начнётся строительство бизнес-центра, а заодно и развернутся протесты. То есть попросту предлагают купить бизнесу территорию, в которой запрещено строить. Запомните этот момент, он нам еще пригодится позже!





Далее. Тот же Минкульт и Прокуратура, которые в 2012-ом приказали остановить строительство и выступали за вынос объекта с охранной зоны, внезапно начинают делать всё, чтобы легализовать стройку. К примеру, 27 ноября 2013-го года предлагает уменьшить охранную зону в 2 раза.





Решение об уменьшении охранной зоны в два раза принято сегодня в Минске научно-методическим советом Министерства культуры. На заседании в качестве наблюдателей присутствовали председатель Общества охраны памятников истории и культуры Антон Астапович, научный руководитель Куропат Майя Кляшторная, участница инициативы «За спасение Куропат» Анна Шапутько.





Антон Астапович обратил внимание представителя прокуратуры на нарушение порядка рассмотрения проекта — сначала он должен был быть согласован с Майей Кляшторной, а только потом быть вынесен на рассмотрение. Анна Шапутько призвала совет не принимать «аморального, преступного» решения и не допустить соседства развлекательного комплекса рядом с местами расстрела тысяч людей.





Тем не менее совет проголосовал за новый проект единогласно.





Стоит отметить, что данное решение носит лишь рекомендательный характер. Также забавно, что позиция Антона Астаповича также кардинально изменится спустя 5 лет — сейчас он утверждает, что стройка абсолютна законна. Просто целый парад разворотов мнений на 180 градусов.





Легализация Бульбаш-Холла и корректировка охранных зон





Естественно, что общественность начала подозревать нечто недоброе. Буквально за полгода мнение властей от «застройщик нарушает и должен убраться с территории Куропат» изменилось на «а давайте разрешим им там строить, да ещё и охранную зону изменим, как им удобно!«.





Всё лето 2014 года, неравнодушные беларусы судились с Генеральной Прокураторой на предмет того, чтобы они выполнили свои решения от 2012-го года. По сути, люди попросту требовали от властей исполнения собственных же решений. Но суды «внезапно» решили отказать, апелляции также не помогли. Интересы общественности на данных процессах представлял знаменитый адвокат Гарри Погоняйло, который прямо заявил, что в деле возможно присутствует коррупционная составляющая.





Гарри Погоняйло — один из самых известных юристов Беларуси





Примечательно, что представительница Миноблисполкома Анжелика Янковская на вопрос, когда же будут устранены нарушения, а именно снесены или перенесены незаконные строения, пояснила суду, что Облисполком вместе с Генпрокуратурой договорились дождаться утверждения проекта детальной планировки охранных зон Куропат, а после переносить постройки за пределы запретных границ.





Теперь пришло время рассказать про корректировку охранных зон. В 2004-ом году постановлением #15 Министерство Культуры определило территорию охранной зоны Куропат, которую так нагло и самовольно нарушил БелРестИнвест. И на что в 2012-ом году указывали все властные органы.





Но в 2013-ом начал происходить беспредел, когда в охранной зоне по улице Мирошниченко сначала разрешили строить бизнес-центр, а спустя месяц утвердили строительство Бульбаш-Холла. Параллельно с этим, власти решили разработать новые границы охранной зоны, которые были приняты «Постановлением №70» только 1 декабря 2014-го года.





Новые границы охранных зон, которые установили в 2014-ом году. «Случайным образом» Бульбашь-Холл (выделен жёлтым) примкнул к в новой редакции впритык.





То есть ещё за полтора года до принятия новых границ охраняемой зоны Куропат, власти уже распродавали территорию и разрешали в ней строительство, нарушая этим действующее законодательство от 2004-го года! А на суде с представителями интересов Куропат, отвечали: «Давайте подождём нового проекта границ.»





И как удобно, что новое постановление установило границы таким образом, чтобы постройка Бульбаш-Холла стала вполне законной. Да и за эти годы владельцы не сильно обеднели от простоя. Как выяснила «Наша Ніва», за всю огромную территорию размером в 1,2 гектара БелРестИнвест платит всего 1400$ в год.





Попытка замести следы





Теперь пришло время рассказать о самых главных героях этой истории. О тех, кто позволяет себе строить как и где хочет, нарушая всевозможные нормы и законы. О тех, кто умеет «чудодейственным способом» менять мнение государственных органов настолько кардинально, что они аж переделывают охранные зоны Куропат. Но эти люди очень не хотят, чтобы о них знали. Настолько, что идут на наглую ложь и ухищрения.





Как вы помните, началось всё с компании БелРестИнвест. Кто её собственник? Посмотрим на выписку из Единого Государственного регистра.





Запомните названия иностранных кампаний, они нам пригодятся позже.





«Белновотекс груп». «Белновотекс груп» — большой бизнес, который владеет рядом заведений в Минске: The View (бизнес центре на Немиге) и Вроде бы на первый взгляд непонятная солянка: беларуский застройщик, кипрская оффшорная фирма, и американская кампания. Но примечательно, что сам Бульбашь-Холл рекламировался на сайте «Новой Ресторанной Группы» , бренду, который принадлежит фирме. «Белновотекс груп» — большой бизнес, который владеет рядом заведений в Минске:(бизнес центре на Немиге) и «Гранд Кушавель» (возле Минск-Арены).









На их сайте и сейчас есть удалённая страница ресторана нынешнего Бульбашь-Холла (он же «Поедим-поедим»).





Когда журналисты Белсата в январе этого года узнали об очередной попытке запуска заведения, они обратились за комментариями к БелРестИнвест и «Белновотекс груп». Давайте посмотрим на их ответы. Вначале «Белновотекс груп».









Теперь посмотрим на комментарий представителя БелРестИнвест.









Действительно, сейчас Бульбашь-Холлом управляют и владеют представители ООО «Амизбел». Только вот незадача. 100%ый учредитель и собственник ООО «Амизбел» — «Белновотекс груп». В Едином Государственном Регистре врать не будут.





Знакомьтесь!





Владельцы «Белновотекс груп» так не хотели светиться, что зарегистрировали дополнительную фирму «прокладку», дабы передать ей управление и скрыть следы. Бедняги думали, что нам (или другим журналистам) будет лень заглянуть в Единый Государственный Регистр, чтобы узнать собственников «Белоновотекс груп».





Физические лица





Компания из США — они же собственники БелРестИнвеста





И оффшор из Кипра — они же собственники БелРестИнвеста





Леонид Зайдес, чья фигура давно известна в деловых кругах. Кроме упомянутых выше The View и «Гранд Кушавель», он имел отношение к таким кафе как «Тусэ», «Дача», бар AnyTime. Ну и тортик на вишенке — помните заведение под названием «Бульбашь-Пляж», которое несколько лет назад все стебали из-за названия? Тогда ещё все шутили, что это дочерний проект «Бульбашь-Холла». Так вот, это были оказывается не шутки — Леонид Зайдес постит у себя на странице в Главным во всей этой истории несомненно является, чья фигура давно известна в деловых кругах. Кроме упомянутых выше The View и «Гранд Кушавель», он имел отношение к таким кафе как «Тусэ», «Дача», бар AnyTime. Ну и тортик на вишенке — помните заведение под названием «Бульбашь-Пляж», которое несколько лет назад все стебали из-за названия? Тогда ещё все шутили, что это дочерний проект «Бульбашь-Холла». Так вот, это были оказывается не шутки — Леонид Зайдес постит у себя на странице в ФБ мероприятия кафе «Лето», которое и называлось изначально «Бульбашь-Пляжем».





У этого парня явно нездоровый интерес с слову «Бульбашь»





Более того, его прямая причастность к инициативе строительства «Бульбашь-Холла» упоминалась ещё в статье «Ежедневника» за 2013-ый год.









Алина (Алла) Сурис. О ней практически ничего нет в интернете кроме одной очень интересной новостной Кто же эти инвесторы? Одна из них упомянута выше — это гражданка Израиляс. О ней практически ничего нет в интернете кроме одной очень интересной новостной заметки





Израильский бизнесмен Борис Сурис (33), захваченный бандитами в Санкт-Петербурге 8 февраля, освобожден в ходе операции российского спецназа. В ходе операции по освобождению Борис не пострадал. В ближайшее время он прибудет в Израиль.





В интервью газете «Гаарец» мать похищенного предпринимателя Алина Сурис подтвердила, что ее сын занимался торговлей «гербалайфом» в России, но подчеркнула, что у него не было никаких связей с преступным миром.





В друзьях у Леонида Зайдеса находим целом семейство Сурисов, среди которых есть и тот самый многострадальный продавец Гербалайфа — Борис Сурис.









А у него в друзьях уже и находим одного из главных владельцев Бульбашь-Холла — Аллу Сурис.





Знакомьтесь, Алла Сурис, гражданка Израиля





Но кто же кроется за юридическими лицами? Начнём с американской кампании. Ведь благодаря открытости государственной системы США, в каждом штате есть база с регистром различного рода компаний. Мы стали методично проверять базы каждого штата. Утомительный поиск закончился на Иллинойсе.













Главный инвестор интересующий нас здесь — Леон Сагальчик, который не первый раз вкладывается в Беларусь, хотя сам живёт в Чикаго. Ранее ему принадлежала крупная фармацевтическая компания Sagmel, которая выпускала такие известные безрецептурные препараты как АНТИФЛУ, ТЕРАВИТ, ТУССИН и многие другие. После, за приличную сумму Sagmel выкупила известная корпорация Bayer, дабы устранить конкурента на рынке СНГ. Так что вряд ли Леон Сагальчик вложил все свои последние доллары в Бульбаш-Холл.





Bealcy Investments Ltd. Наши догадки подтвердил журналист Денис Ивашин. Доказательством этому служит то, что он является партнёром известного беларуского бизнесмена Сергея Левина, и вкладывался вместе с ним в строительство завода синтетических моющих средств и бытовой химии в Осиповичах (порошок «Мара» — оттуда). Также в этот завод вкладывался наш четвёртый участник расследования — кипрский компания. Наши догадки подтвердил журналист Денис Ивашин.









Таким образом, ко всей группе инвесторов присоединяется вероятно и Сергей Левин.









«В бизнесе дураков мало…» — говорил он в своем интервью. Не знаем, не знаем…





Итог





Перед нами история циничного, долго и упорного стремления застроить Куропаты рядом бизнесменов, которые ну никак не хотят останавливаться. Нарушают всевозможные строительные законы и нормы, «чудодейственным» образом влияют на мнение Генеральной Прокуратуры, Министерства Культуры, Миноблисполкома и Мингорисполкома. Леонид Зайдес, Алина Сурис, Леон Сагальчик, будучи евреями, сами упорно строят там, где также массово расстреливали беларуских евреев. Почему они не могут взять пример с Юрия Зиссера и Павла Якубовича, которые разными способами поддерживают развитие мемориала в Куропатах?





Более того, почему нельзя взять пример с прошлогодних участников конфликта? Буквально в это время дочерняя кампания Игоря Онищенко судится с городскими властями по поводу того, что им городские власти незаконно выделили территорию под стройку, введя в обман. И требует от властей компенсации затраченных средств.









Но в отличие от истории с бизнес-центром, вас никто не вводил в заблуждение. Вы изначально обманули всех, вместо придорожного сервиса построив развлекательный комплекс, а затем, «каким-то образом», привлекли на свою стороны все государственные органы.





Но не думайте, что это просто так сойдет вам с рук. Мы знаем ваши бизнесы, мы знаем ваши имена. У нас есть множество законных и легальных способов заставить вас передумать. Также можете изучить историю владельцев элитного посёлка Солнечный. Хозяева данной застройки угрожали членам КХП-БНФ «спилить все кресты за ночь». В итоге каждый собственник по очереди уехал в колонии на сроки от 5 до 9 лет.





Мемориал в Куропатах открылся во времена СССР, при всесильном КГБ. Они выстояли в 2001-ом году под натиском бульдозеров и отрядов ОМОНа, идущих прямо на кресты. Они заставили одуматься бизнесменов куда больших масштабов чем вы в 2017-ом году. Неужели вы думаете, что являетесь всесильными хозяевами в данной ситуации? Не важно, когда и как, но ваш «Бульбашь-Холл» обречен лишь на торжественное закрытие.