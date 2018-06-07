Как передает Радио "Свобода" , сотрудник ресторана Дмитрий начал срывать плакаты, произошла драка с защитниками Куропат. По словам активистов, сотрудник ресторана был нетрезв, его пытались задержать, чтобы передать милиции, но в конце концов отпустили. Кинорежиссер Алексей Турович написал заявление на сотрудника ресторана, но отказался садиться в милицейскую машину — без этого милиционеры отказались принимать заявление о нападении.





Работники развлекательного комплекса успели сорвать несколько плакатов со стен, но протестующие защитили остальные плакаты. Милиционеры в короткую схватку не вмешивались.





Милиция пока не задерживала защитников Куропат. Милиционеры переписали паспортные данные протестующих и составили протокол на сопредседателя БХД Павла Северинца.









Заместитель начальника УВД Миноблисполкома — начальник милиции общественной безопасности, полковник милиции Виталий Козлов предупредил активистов об ответственности. Правозащитник Наталья Горячко в свою очередь предупредила об ответственности его самого.





Ресторан был построен в охранной зоне Куропат, которую потом подвинули ради него. Защитники Куропат считают деятельность развлекательного комплекса возле мемориала аморальной и требуют, чтобы на месте ресторана был музей.