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В Куропатах произошли столкновения сотрудников ресторана с активистами

Около ресторана "Поедем поедим" (ранее известного как "Бульбаш-холл") продолжается противостояние. Защитники Куропат сегодня вывесили на стенах развлекательного комплекса портреты людей, скорее всего, расстрелянных в Куропатах, территория которых начинается в 50 метрах от комплекса.
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Как передает Радио "Свобода", сотрудник ресторана Дмитрий начал срывать плакаты, произошла драка с защитниками Куропат. По словам активистов, сотрудник ресторана был нетрезв, его пытались задержать, чтобы передать милиции, но в конце концов отпустили. Кинорежиссер Алексей Турович написал заявление на сотрудника ресторана, но отказался садиться в милицейскую машину — без этого милиционеры отказались принимать заявление о нападении.

Работники развлекательного комплекса успели сорвать несколько плакатов со стен, но протестующие защитили остальные плакаты. Милиционеры в короткую схватку не вмешивались.

Милиция пока не задерживала защитников Куропат. Милиционеры переписали паспортные данные протестующих и составили протокол на сопредседателя БХД Павла Северинца.


Заместитель начальника УВД Миноблисполкома — начальник милиции общественной безопасности, полковник милиции Виталий Козлов предупредил активистов об ответственности. Правозащитник Наталья Горячко в свою очередь предупредила об ответственности его самого.

Ресторан был построен в охранной зоне Куропат, которую потом подвинули ради него. Защитники Куропат считают деятельность развлекательного комплекса возле мемориала аморальной и требуют, чтобы на месте ресторана был музей.

17:07 07/06/2018






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