В Беларуси принят новый закон о массовых мероприятиях. Что изменилось?
Митинговать можно будет без разрешения, но не в центре города.
Палата представителей белорусского парламента 7 июня во втором чтении приняла поправки в закон о массовых мероприятиях. Они вступят в силу после того, как будут одобрены верхней палатой и утверждены президентом Беларуси. Против проголосовали только двое – депутаов Елена Анисим и Анна Конопацкая.
После того, как новые положения закона начнут действовать, митинг с участием до 1 тыс. человек можно будет проводить без разрешения властей. Но есть большое но - организация массового мероприятия при этом разрешена только в определенных местах. Как правило, это стадионы или площадки в спальных районах.
К тому же, провести свой митинг можно, если в этот время здесь не были запланированы другие массовые мероприятия. Поэтому о своем намерении необходимо предварительно проинформировать местные органы власти.
Организатором мероприятия может быть человек, которого в течение года не привлекали к ответственности за правонарушения, пишет "Комсомолка".
В законопроекте также говорится, что журналист, освещающий массовое мероприятие, должна иметь при себе ясно видный знак отличия.
Вот как комментирует "Белсату" изменения заместитель председателя ОО «Белорусская ассоциация журналистов» Борис Горецкий:
«Мы очень надеемся, что это улучшит условия работы журналистов на акциях. Очень часто милиционеры объясняют, что они задержали журналистов в большом количестве, мол, они не разобрались, где участники, а где журналисты. Мы считаем хорошей практикой, когда журналист на акции обозначены, чтобы милиция не трогала этих журналистов. Для нас важны две вещи. Во-первых, чтобы была гарантия неприкосновенности для журналиста, если он имеет такой знак. Во-вторых, чтобы на разрешенной акции не было так, что журналиста обвинили в нарушении законодательства, если он ходит без такого знака».
Кроме того, согласно законопроекту, освещать мероприятия смогут только штатные сотрудники СМИ.
«В ходе предварительных обсуждений мы просили внести в законопроект, чтобы могли присутствовать и освещать мероприятия журналисты-фрилансеры. Мы просили внести формулировку, что могут быть не только внештатники, но и вообще фрилансеры. Эту наше предложение отклонили», – замечает Борис Горецкий.
16:54 07/06/2018
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