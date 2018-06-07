В Беларуси принят новый закон о массовых мероприятиях. Что изменилось?

Палата представителей белорусского парламента 7 июня во втором чтении приняла поправки в закон о массовых мероприятиях. Они вступят в силу после того, как будут одобрены верхней палатой и утверждены президентом Беларуси. Против проголосовали только двое – депутаов Елена Анисим и Анна Конопацкая.





После того, как новые положения закона начнут действовать, митинг с участием до 1 тыс. человек можно будет проводить без разрешения властей. Но есть большое но - организация массового мероприятия при этом разрешена только в определенных местах. Как правило, это стадионы или площадки в спальных районах.





К тому же, провести свой митинг можно, если в этот время здесь не были запланированы другие массовые мероприятия. Поэтому о своем намерении необходимо предварительно проинформировать местные органы власти.





Организатором мероприятия может быть человек, которого в течение года не привлекали к ответственности за правонарушения, пишет "Комсомолка"



