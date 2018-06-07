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«Белорусский партизан» получил престижную премию Free Media Awards 2018

Редакция сайта «Белорусский партизан» названа лауреатом международной премии Free Media Awards 2018.

«Белорусский партизан» получил престижную премию Free Media Awards 2018
Вместе с белорусами победителями премии также названы российский сайт «Фонтанка.ру» и юго-кавказский ресурс «Чайхана».

Free Media Awards 2018 - престижная ежегодная премия, которой отмечаются журналисты и медиа Восточной Европы. Учредители премии Fritt Ord Foundation and ZEIT-Stiftung.

Премия будет вручена на специальной конференции, которая пройдет в Ереване с 1 по 3 октября.

"«Белорусский партизан» был основан в 2006 году группой белорусских журналистов. Это информационная и аналитическая медиаплощадка, которая поднимает актуальные вопросы в Беларуси. На сайте «Белорусский партизан» можно прочитать самые свежие новости; это одно из немногих белорусских СМИ, которое затрагивает непростые общественно-политические темы. "Белорусский Партизан" играет важную роль дискуссионной площадки для представителей белорусской оппозиции в стране, где нет возможностей общественного обсуждения. Сайт освещает как международные, так и региональные проблемы и входит в топ-10 новостных ресурсов Беларуси", - отмечается в официальном пресс-релизе.

В 2016 году в Киеве в автомобиле был убит Павел Шеремет, главный редактор и один из основателей «Белорусского партизана». И до, и после его смерти было сделано много попыток заблокировать и взломать веб-сайт.

В 2017 году белорусские власти полностью заблокировали сайт на всей территории Беларуси. Он был вынужден переехать на новый домен, чтобы снова стать доступным для своих белорусских читателей.

На премию ZEIT сайт «Белорусский партизан» номинировала ОО "Белорусская ассоциация журналистов".

Ранее премию ZEIT получали журналисты Николай Маркевич, Светлана Калинкина, электронное издание "Ежедневник", газеты "Газета Слонимская", "Брестский курьер", «Витебский курьер», «Белорусская деловая газета», «Народная воля», «Наша Нива», «Белорусский рынок», «Свободные новости», «Солидарность», барановичский еженедельник «Intex-press», агентство «БелаПАН», политолог Валерий Карбалевич, пишет пресс-служба БАЖ.

16:22 07/06/2018






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