По его словам, «в этом деле проходят и белорусские граждане».

«Шаройко - это один разговор, а белорусские граждане - другой. В этом деле проходит бывшая достаточно серьезная личность. Кроме того, там есть еще несколько фигурантов дела. Я думаю, некоторые из них вам известны. Материал о белорусских участниках дела Шаройко выделен в отдельное производство.

Напомним, украинский журналист Павел Шаройко был задержан 25 октября 2017 года в Минске и обвинен в создании в Беларуси шпионской сети из числа граждан страны, «которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере».





В отношении Шаройко было заведено уголовное дело по 358 статье Уголовного кодекса - за шпионаж. 23 мая Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к 8 годам лишения свободы.





Украинские эксперты считают, что украинский журналист Павло Шаройко был задержан в Беларуси в ответ на задержание гражданина Беларуси Юрия Политики в Чернигове, который обвиняется в сборе секретной информации в Украине в пользу иностранного государства. Суд над ним еще продолжается.