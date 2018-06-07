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Вакульчик о белорусских фигурантах в деле Шаройко: Есть одна очень серьезная личность

Председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Валерий Вакульчик в Палате представителей рассказал о деле украинского журналиста Павла Шаройко, осужденного в Беларуси на 8 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже

По его словам, «в этом деле проходят и белорусские граждане».

«Шаройко - это один разговор, а белорусские граждане - другой. В этом деле проходит бывшая достаточно серьезная личность. Кроме того, там есть еще несколько фигурантов дела. Я думаю, некоторые из них вам известны. Материал о белорусских участниках дела Шаройко выделен в отдельное производство. 

Мы не спешим сейчас называть имена и факты. Этот процесс требует тщательной проверки, и новую информацию о белорусских гражданах, в какой степени они были связаны с профессиональным украинским разведчиком Шаройко, мы сообщим позже», - цитирует Вакульчика радио Свабода.


Напомним, украинский журналист Павел Шаройко был задержан 25 октября 2017 года в Минске и обвинен в создании в Беларуси шпионской сети из числа граждан страны, «которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере».

В отношении Шаройко было заведено уголовное дело по 358 статье Уголовного кодекса - за шпионаж. 23 мая Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к 8 годам лишения свободы.

Украинские эксперты считают, что украинский журналист Павло Шаройко был задержан в Беларуси в ответ на задержание гражданина Беларуси Юрия Политики в Чернигове, который обвиняется в сборе секретной информации в Украине в пользу иностранного государства. Суд над ним еще продолжается.

15:47 07/06/2018






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