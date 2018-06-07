Новый росийский тренд - встать на колени перед Путиным

Как пишет украинский журналист и блогер Денис Казанский, во время Прямой линии "какой-то мужик встал на колени и что-то просил Путина".





Как уточняет российский сайт fn-volga.ru , на информационном табло в студии во время Прямой линии с Путиным появилась фотография стоящего на коленях дольщика ЖК «Марушкино» из Москвы.





«700 семей дольщиков ЖК «Марушкино» лишены законного права по ФЗ-214», - сказано в подписи к фотографии.





Недострой ЖК «Марушкино» располагается, по словам дольщиков, в 30 километрах от Кремля. Стройка была начата в 2005 году и до сих пор не закончена. Увы, фотография дольщика на коленях не вызвала никакого интереса у Путина.





Заметим, что за последние дни уже третий подобный случай, когда люди встают на колени перед Путиным. И все это обманутые дольщики.





В Екатеринбурге около двух десятков человек, которые стали жертвой мошенника, «продавшего» им квартиры в так и не построенном девятиэтажном доме, на прошедшем 30 мая митинге встали на колени и записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

Как пишет fishki.net , обманутые дольщики из Сочи тоже встали на колени перед Путиным. На митинге в "Гайд-парке" собрались представители 30 недостроенных или уже снесенных ЖК. Непосредственно на колени встали только шесть представителей ЖСК "Индекс".

Побывавший на митинге корреспондент сайта "Кавказский узел" задал такой вопрос: "...превратится ли публичное самоунижение в тренд?".