Новый росийский тренд - встать на колени перед Путиным
Несколько часов назад в России началась Прямая линия с Владимиром Путиным, во время которой россияне могут дозваниваться к президенту и задавать волнующие их вопросы, передает replyua.net
Как пишет украинский журналист и блогер Денис Казанский, во время Прямой линии "какой-то мужик встал на колени и что-то просил Путина".
Как уточняет российский сайт fn-volga.ru, на информационном табло в студии во время Прямой линии с Путиным появилась фотография стоящего на коленях дольщика ЖК «Марушкино» из Москвы.
«700 семей дольщиков ЖК «Марушкино» лишены законного права по ФЗ-214», - сказано в подписи к фотографии.
Недострой ЖК «Марушкино» располагается, по словам дольщиков, в 30 километрах от Кремля. Стройка была начата в 2005 году и до сих пор не закончена. Увы, фотография дольщика на коленях не вызвала никакого интереса у Путина.
Заметим, что за последние дни уже третий подобный случай, когда люди встают на колени перед Путиным. И все это обманутые дольщики.
В Екатеринбурге около двух десятков человек, которые стали жертвой мошенника, «продавшего» им квартиры в так и не построенном девятиэтажном доме, на прошедшем 30 мая митинге встали на колени и записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
Как пишет fishki.net, обманутые дольщики из Сочи тоже встали на колени перед Путиным. На митинге в "Гайд-парке" собрались представители 30 недостроенных или уже снесенных ЖК. Непосредственно на колени встали только шесть представителей ЖСК "Индекс".
Побывавший на митинге корреспондент сайта "Кавказский узел" задал такой вопрос: "...превратится ли публичное самоунижение в тренд?".
А украинский блогер Денис Казанский в этой связи отмечает, что в России сложилась какая-то непонятная ситуация.
"То говорили, что Россия при Путине наконец-то встала с колен, а как почитаешь новости – так почему-то у них все на коленях. Какая-то невыразимая дикость, сложно назвать еще хотя бы одну страну в мире, где еще сегодня так принято. Может быть, в Африке где-то", - предполагает блогер.
"Белорусский партизан"
14:13 07/06/2018
Загрузка...