Главу ведомства попросили пояснить, что имелось в виду под словами «Мы — за подлинное, они не пройдут» в комментарии по поводу вывешенного ЛГБТ-флага на посольстве Великобритании.





— Куда они не пройдут? — уточнили журналисты.





— Никуда не пройдут! — пояснил министр.





— Что имеется в виду?





— Что вы имеете в виду, то и можете думать. Министерство внутренних дел охраняет общественный порядок и нравственность в нашей стране. Излишние комментарии давать здесь не считаю возможным и необходимым. Все понимают, о чем идет речь. Это не баня: нет ни голых, ни дурных, как Гоцман говорил (министр цитирует главного героя сериала «Ликвидация». — Прим.TUT.BY).





Поэтому я ничего не добавлю к тому, что сказал. Хотя могу сказать в принципе. Скажу так: мнение частное, не министра внутренних дел, а гражданина Республики Беларусь. Это была определенная проверка нашего гражданского общества на зрелость. Наше гражданское общество не совсем прошло эту проверку.





Ни одна из общественных организаций, объединений групп лиц не возмутилась этим фактом и не потребовала снять этот предмет, который, кстати говоря, был вывешен в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.





К сожалению, ни религиозные организации, ни общественные не отреагировали на это. Может быть, мы действительно очень серьезно толерантный народ в этом смысле. Позиция министерства внутренних дел прописана четко, там написано буквально то и не более, и не менее. Очень дипломатично, корректно, без грубостей, но в то же время ответственно, по-государственному, — заявил Шуневич.





Также министр заметил, что, по его мнению, в Беларуси нет дискриминации.





— Знаете, как дискриминация? Мы же дискриминируем преступников в какой-то степени, правильно? Есть определенные группы граждан, которые в той или иной степени подвергались и будут подвергаться, как они сами считают, какой-то дискриминации. Я так не считаю.





Я считаю, что никакой дискриминации у нас нет, есть правила сосуществования кроме законов, которые должны уважать все, в том числе и представители иностранных государств. В этом есть тоже дипломатия. В этом есть и плюрализм: есть одно мнение, должно существовать и другое мнение. Наше мнение — читайте два последних слова из выступления, брифинга, сообщения МВД, — сказал он.













МВД также отметило, что «подавляющее большинство белорусов придерживается традиционных семейных ценностей, в том числе христианских», потому заявления подобного рода — вызов этим ценностям.





— Мы — за подлинное, они не пройдут! — резюмировали в силовом ведомстве.





Позже заявление МВД прокомментировал и его глава Игорь Шуневич . Он отметил, что это «внутреннее дело, в том числе и нашего министерства». Поэтому подначальное ему ведомство не могло оставить без внимания появление на здании посольства этого «атрибута» (так министр назвал ЛГБТ-флаг).





— Я это называю пропагандой того образа жизни, который нам неприемлем. Это основной мотив, который побудил нас через некоторое время дать свой комментарий, — пояснил Шуневич.



