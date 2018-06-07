Скандал, в центре которого оказался филиппинский лидер, разразился после того, как Дутерте прилюдно поцеловал в губы замужнюю женщину. Инцидент произошел во время встречи главы государства с филиппинцами, проживающими в Южной Корее.





Многие правозащитные группы обрушились на него с критикой. Сама женщина заявила, что не чувствует, что ее права были нарушены, отмечает издание.





По данным СМИ, 73-летний Дутерте, вернувшись из поездки, заявил, что "если все женщины здесь" подпишут петицию, то он покинет свой пост.





Сам Дутерте считает, что в его поступке не было "злого умысла". "Это был шоу-бизнес, и все получили от этого удовольствие. Я не делаю на публике чего-то, в чем есть злой умысел", — приводит издание слова президента.





Он добавил, что целовать женщин было в его стиле с тех пор, как он занимал должность мэра города Давао, а те, кто выступает с критикой, завидуют ему.





Президент Филиппин известен своими скандальными высказываниями в адрес мировых политиков и некорректными шутками о женщинах. В частности, он несколько раз публично шутил об изнасилованиях.



