В Беларуси задержано несколько должностных лиц высокого уровня, подробная информация по ним будет в течение десяти дней, сообщил журналистам в парламенте председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает tut.by





«Речь идет о взятках на десятки тысяч долларов», — отметил Вакульчик. Самая крупная пока — 140 тысяч за год, но суммы, по оценке главы КГБ, будут расти.





«Хочу обратить внимание: речь идет не об одном человеке, не об одном факте, не об одном уголовном деле», — уточнил Вакульчик.













— Днями вы услышите еще новые факты. Они уже сидят там — в следственном изоляторе. Просто сейчас материалы готовим для того, чтобы вам сообщить, а вы общественность ознакомили с этим, — заявил он. — Я же предупредил: смотрите, что прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны. Особенно тот, кто помощник президента. Те, кто рядом, те ответят больше, чем кто-либо.



