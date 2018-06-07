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Глава КГБ подтвердил слова Лукашенко: за коррупцию задержаны несколько высокопоставленных чиновников

Правда, имена очередных коррупционеров Вакульчик пока не называет.

В Беларуси задержано несколько должностных лиц высокого уровня, подробная информация по ним будет в течение десяти дней, сообщил журналистам в парламенте председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает tut.by

«Речь идет о взятках на десятки тысяч долларов», — отметил Вакульчик. Самая крупная пока — 140 тысяч за год, но суммы, по оценке главы КГБ, будут расти.

«Хочу обратить внимание: речь идет не об одном человеке, не об одном факте, не об одном уголовном деле», — уточнил Вакульчик.



— Днями вы услышите еще новые факты. Они уже сидят там — в следственном изоляторе. Просто сейчас материалы готовим для того, чтобы вам сообщить, а вы общественность ознакомили с этим, — заявил он. — Я же предупредил: смотрите, что прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны. Особенно тот, кто помощник президента. Те, кто рядом, те ответят больше, чем кто-либо.


11:10 07/06/2018






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