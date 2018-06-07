Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Первый министр иностранных дел независимой Беларуси награжден Звездой Италии

Первый министр иностранных дел Беларуси Петр Кравченко награжден высшим орденом Италии для иностранцев - Звездой Италии.
1 из 2
Орден присуждается гражданам Италии, проживающим за рубежом, и иностранцам за особые заслуги в развитии дружественных отношений и сотрудничества между Италией и другими странами, за развитие связей с Италией, передает БелТА


Справка БП. Петр Кравченко родился 13 августа 1950 года в Смолевичах, под Минском. В 1972 г. закончил Белгосуниверситет, кандидат исторических наук (1976 г.).

1985 - 1990 гг. первый секретарь Минского горкома КПБ. С 1990 по 1994 гг. - министр иностранных дел Республики Беларусь.

В 1994 г. во время президентской избирательной кампании был активным сторонником премьер-министра Вячеслава Кебича.

В 1995 г. был избран депутатом Верховного Совета XIII созыва по одному из Молодечнеских округов. Занимал должность председателя комиссии Верховного Совета по международным делам.

В ходе ноябрьского 1996 г. конституционного кризиса выступил против Александра Лукашенко. Однако в начале 1998 г. принял предложение Лукашенко вернуться на дипломатическую службу и был назначен послом Беларуси в Японии. В этой должности проработал до 2002 года.

"Белорусский партизан"
10:29 07/06/2018






Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Пра культ інфармацыі
Яўген Васьковіч
Часы мяняюцца. Ідэалогіі перашкаджаюць грамадству
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Хатынь
Александр Федута
Скандал за копейки
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча(Ч.2-я).
Владимир Подгол
«Бессмертный полк» убийственен для Лукашенко
Игорь Масловский
Тысячелетие в долг. Часть 2
Игорь Драко
Білоруські друзі України, з Бабченком вас!


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё