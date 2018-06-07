Орден присуждается гражданам Италии, проживающим за рубежом, и иностранцам за особые заслуги в развитии дружественных отношений и сотрудничества между Италией и другими странами, за развитие связей с Италией, передает БелТА









Справка БП. Петр Кравченко родился 13 августа 1950 года в Смолевичах, под Минском. В 1972 г. закончил Белгосуниверситет, кандидат исторических наук (1976 г.).





1985 - 1990 гг. первый секретарь Минского горкома КПБ. С 1990 по 1994 гг. - министр иностранных дел Республики Беларусь.





В 1994 г. во время президентской избирательной кампании был активным сторонником премьер-министра Вячеслава Кебича.





В 1995 г. был избран депутатом Верховного Совета XIII созыва по одному из Молодечнеских округов. Занимал должность председателя комиссии Верховного Совета по международным делам.





В ходе ноябрьского 1996 г. конституционного кризиса выступил против Александра Лукашенко. Однако в начале 1998 г. принял предложение Лукашенко вернуться на дипломатическую службу и был назначен послом Беларуси в Японии. В этой должности проработал до 2002 года.