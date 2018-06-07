Саакашвили о Порошенко: Американцы предъявили ему ультиматум
Американские власти предъявили требование главе Украины Петру Порошенко, чтобы депутаты Верховной рады 7 июня приняли закон об антикоррупционном суде.
Как передает replyua.net, об этом написал на своей странице в Facebook депортированный из Украины глава партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили.
«Американцы предъявили Порошенко ультиматум: или 7 июня он не сдержит обещание, данное своей банде, и прекратит саботаж антикоррупционного суда, или скоро его будет судить суд американский. Надо же было быть до такой степени недальновидным и загнать себя в такой глухой угол», – написал он, предположив, что «барыга с большой вероятностью закусит удила и проведет этот закон».
«Еще один мой точный прогноз: его, Игоря Кононенко, Юрия Луценко, Арсена Авакова и компанию будет судить именно новый антикоррупционный суд, подобранный с помощью иностранцев. Кстати, в Гватемале не так давно произошло подобное», – отметил Михаил Саакашвили.
10:25 07/06/2018
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