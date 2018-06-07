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Беспредел: в милиции журналистку раздели до нижнего белья - искали камеру

Журналистка «Белсата» Екатерина Андреева, которую накануне задержали в Куропатах во время стрима, больше часа провела в Боровлянском отделении милиции. На неё составили очередной протокол за незаконное распространение информации.

Екатерину Андрееву задержали около 16:10 рядом с так называемым комплексом «Бульбаш-холл» в Куропатах, где несмотря на протесты открылся ресторан «Поедем, поедим», передает Белсат

В тот момент, когда журналистка вела стрим, к ней подошел сотрудник правоохранительных органов в штатском (он не представился) и потащил её в милицейскую машину. При этом неизвестный заявил Андреевой, что её деятельность на территории Беларуси якобы незаконна.

Екатерину Андрееву привезли в Боровлянский отдел милиции УВД Миноблисполкома, где она провела больше часа. На журналистку составили протокол по ст. 22.9 КоАП.

«Меня возмутило то, что меня задерживал человек в штатском, который не представился и при этом использовал грубую силу. Даже милиционеры в отделении потом признавали, что потребности использовать силу при моем задержании не было. Я предлагала, чтобы протокол был составлен на месте, но меня все равно увезли в отдел милиции. 

В отделении милиционеры мне сказали: есть информация, что якобы я имею при себе устройство для записи. Я заявила, что это неправда, но они все равно сказали, чтобы сотрудница меня досмотрела. Меня заставили раздеться до белья, сотрудница милиции меня досмотрела и естественно никакого устройства не нашла. В остальном милиционеры в отделении вели себя корректно», – рассказывает Екатерина Андреева.


Журналистка подчеркнула, что считает это задержание «политически мотивированным преследованием».

Начиная с 2017 года на Екатерину Андрееву было составлено уже 8 протоколов за её профессиональную деятельность.


08:54 07/06/2018






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