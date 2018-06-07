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Адвокат Трампа: Ким Чен Ын на коленях умолял не отменять саммит

Бывший мэр Нью-Йорка, а ныне адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын "на коленях умолял" не отменять саммит с американским президентом, после того, как Трамп объявил, что саммит не состоится.

Выступая на конференции в Израиле, Джулиани заявил, что пойти на попятную Пхеньян вынудила именно жесткая позиция Дональда Трампа.

Трамп объявил об отмене саммита в мае, обвинив Северную Корею в том, что она ведет себя "чрезвычайно агрессивно и враждебно".

Однако после личного письма Ким Чен Ына, адресованного Дональду Трампу, американский президент изменил свою точку зрения и подготовка к сингапурскому саммиту возобновилась.

Газета Wall Street Journal первой сообщила о словах Руди Джулиани. "Ну, Ким Чен Ын снова упал на колени и стал умолять, а это именно та позиция, которую мы хотим, чтобы он занял", - цитирует Джулиани газета.


Руди Джулиани - адвокат Трампа, занимающийся вопросами, связанными с расследованием возможных связей предвыборной кампании американского президента с Россией.

Северная Корея пока никак не отреагировала на слова адвоката Трампа, передает ВВС.

08:08 07/06/2018






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