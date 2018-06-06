"Белорусский шпион" останется в Украине под арестом еще на 2 месяца
Районный суд Чернигова продлил еще на два месяца арест гражданина Беларуси Юрия Политики, который обвиняется в сборе секретной информации в Украине в пользу иностранного государства.
Как сообщает «Радыё Свабода», первое заседание суда должно было состояться накануне, но его перенесли на сегодня из-за отсутствия адвокатов. Защитники Юрия Политики утверждают, что не получили из суда сообщения о предварительном заседании, а некоторые из них были заняты на других судебных процессах.
Дело Юрия Политики было передано в суд в феврале. Первоначально дело белоруса рассматривал Черниговский районный суд Черниговской области. Однако до рассмотрения дела по существу так и не дошли - заседания переносились несколько раз, в том числе и по причине неявки адвокатов, а в мае коллегия судей приняла самоотвод.
До 15 лет заключения
По 114-й статье Уголовного кодекса Украины, где говорится о шпионаже, Юрию Политике грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией или без конфискации имущества. Согласно процессуальному законодательству Украины, только после того, как суд вынесет вердикт о законности обвинительного акта, дело может рассматриваться по существу.
Гражданина Беларуси задержали в июне 2017 года на украинском пограничном переходе «Новые Яриловичи». Во время задержания в его телефоне нашли зашифрованный файл с картой размещения военных подразделений в зоне антитеррористической операции на Донбассе и планом наступательной операции «Шторм».
Полгода до задержания спецслужбы Украины следили за всеми контактами и перемещениями Юрия Политики в Чернигове. Дело против белоруса была открыто на основании заявления военнослужащего Дмитрия Острика, который сейчас в зоне военной операции на Донбассе.
По словам Юрия Политики, он познакомился с Дмитрием Остриком в общественной организации «Север», которая помогала пограничникам охранять государственную границу Украины. Белорус хотел работать волонтером в этой организации.
Обменяют ли Политику на Шаройко?
Украинские эксперты высказывали мнение, что украинский журналист Павел Шаройко был задержан в Беларуси в ответ на задержание Юрия Политики в Чернигове. Павел Шаройко уже осужден белорусским судом к 8 годам тюрьмы за шпионаж.
Представитель Министерства иностранных дел Украины Владимир Шкуров говорил, что власти Беларуси и Украины обсуждают обмен Шаройко на Политику, но это «деликатный вопрос».
Позже и председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что «не исключает» в будущем обмена между Минском и Киевом гражданами, обвиняемыми в шпионаже.
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21:44 06/06/2018
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