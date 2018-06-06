Как сообщает « Радыё Свабода », первое заседание суда должно было состояться накануне, но его перенесли на сегодня из-за отсутствия адвокатов. Защитники Юрия Политики утверждают, что не получили из суда сообщения о предварительном заседании, а некоторые из них были заняты на других судебных процессах.





Дело Юрия Политики было передано в суд в феврале. Первоначально дело белоруса рассматривал Черниговский районный суд Черниговской области. Однако до рассмотрения дела по существу так и не дошли - заседания переносились несколько раз, в том числе и по причине неявки адвокатов, а в мае коллегия судей приняла самоотвод.





До 15 лет заключения





По 114-й статье Уголовного кодекса Украины, где говорится о шпионаже, Юрию Политике грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией или без конфискации имущества. Согласно процессуальному законодательству Украины, только после того, как суд вынесет вердикт о законности обвинительного акта, дело может рассматриваться по существу.





Гражданина Беларуси задержали в июне 2017 года на украинском пограничном переходе «Новые Яриловичи». Во время задержания в его телефоне нашли зашифрованный файл с картой размещения военных подразделений в зоне антитеррористической операции на Донбассе и планом наступательной операции «Шторм».





Полгода до задержания спецслужбы Украины следили за всеми контактами и перемещениями Юрия Политики в Чернигове. Дело против белоруса была открыто на основании заявления военнослужащего Дмитрия Острика, который сейчас в зоне военной операции на Донбассе.





По словам Юрия Политики, он познакомился с Дмитрием Остриком в общественной организации «Север», которая помогала пограничникам охранять государственную границу Украины. Белорус хотел работать волонтером в этой организации.









Обменяют ли Политику на Шаройко?





Украинские эксперты высказывали мнение, что украинский журналист Павел Шаройко был задержан в Беларуси в ответ на задержание Юрия Политики в Чернигове. Павел Шаройко уже осужден белорусским судом к 8 годам тюрьмы за шпионаж.





Представитель Министерства иностранных дел Украины Владимир Шкуров говорил, что власти Беларуси и Украины обсуждают обмен Шаройко на Политику, но это «деликатный вопрос».





Позже и председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что «не исключает» в будущем обмена между Минском и Киевом гражданами, обвиняемыми в шпионаже.