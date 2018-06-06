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Премьер-министр Венгрии прилетел в Беларусь... посмотреть футбольный матч

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Беларусь на игру Беларусь - Венгрия.

Виктор Орбан наблюдает за товарищеским матчем сборных Беларуси и Венгрии с трибун ОСК "Брестский", сообщает pressball.by.

Ранее издание писало, что премьер Венгрии одержим футболом. Примерно так, как в Беларуси строят ледовые дворцы, так в Венгрии строят футбольные арены. 

Возвращение венгерскому футболу былой славы — один из главных проектов Орбана. В это вкладывается немало денег, но пока единственной отдачей стало попадание национальной команды на EURO'2016. Правда, с тех пор мадьяры проиграли Андорре и Казахстану и сыграли вничью с Фарерами.

Не блещут и клубы в еврокубках, а интерес к национальному первенству невелик — последние пять лет средняя посещаемость ниже 3 тысяч. В сезоне-2017/18, несмотря на новые арены, она равняется 2571. 



"Белорусский партизан"
21:21 06/06/2018






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