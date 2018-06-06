Столтенберг: НАТО ценит взаимоотношения с Беларусью

"Я приветствую факт нашего партнерства с Беларусью, наше партнерство направлено на мир и датируется 1995 годом", - сказал генсек, отвечая на вопрос о том, может ли рост напряженности в связи со строительством базы ПРО в Польше отрицательно повлиять на отношения НАТО с Минском.





Столтенберг напомнил, что в Восточной Европе "все, чем занимается НАТО, касается обороны".



