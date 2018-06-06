Столтенберг: НАТО ценит взаимоотношения с Беларусью
Североатлантический альянс, усиливший свою оборону в Восточной Европе, высоко ценит взаимоотношения с Беларусью, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Я приветствую факт нашего партнерства с Беларусью, наше партнерство направлено на мир и датируется 1995 годом", - сказал генсек, отвечая на вопрос о том, может ли рост напряженности в связи со строительством базы ПРО в Польше отрицательно повлиять на отношения НАТО с Минском.
Столтенберг напомнил, что в Восточной Европе "все, чем занимается НАТО, касается обороны".
"Мы увеличили наше присутствие в восточной части альянса в качестве ответа на требующую того ситуацию с безопасностью", - добавил генсек Североатлантического альянса, назвав эти меры пропорциональными, передает interfax.by
17:57 06/06/2018
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