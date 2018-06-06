Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Столтенберг: НАТО ценит взаимоотношения с Беларусью

Североатлантический альянс, усиливший свою оборону в Восточной Европе, высоко ценит взаимоотношения с Беларусью, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я приветствую факт нашего партнерства с Беларусью, наше партнерство направлено на мир и датируется 1995 годом", - сказал генсек, отвечая на вопрос о том, может ли рост напряженности в связи со строительством базы ПРО в Польше отрицательно повлиять на отношения НАТО с Минском.

Столтенберг напомнил, что в Восточной Европе "все, чем занимается НАТО, касается обороны".

"Мы увеличили наше присутствие в восточной части альянса в качестве ответа на требующую того ситуацию с безопасностью", - добавил генсек Североатлантического альянса, назвав эти меры пропорциональными, передает interfax.by

17:57 06/06/2018






Загрузка...


Блоги
Яўген Васьковіч
Часы мяняюцца. Ідэалогіі перашкаджаюць грамадству
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Хатынь
Александр Федута
Скандал за копейки
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча(Ч.2-я).
Владимир Подгол
«Бессмертный полк» убийственен для Лукашенко
Игорь Масловский
Тысячелетие в долг. Часть 2
Игорь Драко
Білоруські друзі України, з Бабченком вас!
Антон Астаповіч
Круглы стол па Старому замку


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё