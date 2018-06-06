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Ходули или радикулит: зад Путина озадачил весь мир

В Сети появилось новое и очень странное фото президента России Владимира Путина во время возложения венка к памятнику советским воинам в Вене.

Украинского политолога Александра Голобуцкого заинтересовала необычная фотография, он подметил странную деталь во внешнем виде российского президента, передает znaj.ua

В своем Telegram Голобуцкий написал, что на снимке проглядывается скрытая крепежная система ходулей Путина. "Судя по выпирающей задней части, там скрыта крепежная система его ходулей", - написал он в своем Telegram, комментируя снимок.


Напомним, 4 июня президент Российской Федерации Владимир Путин дал интервью одному из австрийских изданий.

Известно, что Путин обычно очень осторожно подбирает слова в общении с иностранными СМИ, чтобы случайно не выдать чего лишнего. Но это интервью несколько насторожило весь мир: обратили внимание на слишком нервозные реплики хозяина Кремля, а также его лукавство в ответах. 

17:02 06/06/2018






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