Ходули или радикулит: зад Путина озадачил весь мир

Украинского политолога Александра Голобуцкого заинтересовала необычная фотография, он подметил странную деталь во внешнем виде российского президента, передает znaj.ua





В своем Telegram Голобуцкий написал, что на снимке проглядывается скрытая крепежная система ходулей Путина. "Судя по выпирающей задней части, там скрыта крепежная система его ходулей", - написал он в своем Telegram, комментируя снимок.









Напомним, 4 июня президент Российской Федерации Владимир Путин дал интервью одному из австрийских изданий.



