



«Установлено, что с 2015 года начальник Транспортной инспекции Леонид Лемеш и его заместитель Александр Куцаев при содействии подчиненных сотрудников поставили на «поток» систему «торговли» разрешениями на проезд большегрузных транспортных средств по территории иностранных государств. Стоимость составляла от 50 до 120 евро за каждое разрешение в зависимости от его категории», - сообщалось в пресс-релизе.





По данным КГБ, с декабря 2016-го по апрель 2017 года зафиксировано 10 фактов получения Куцаевым взяток от более чем 20 субъектов хозяйствования. Куцаев был задержан с поличным 13 апреля 2017 года при получении очередной взятки в размере 500 евро и 110 долларов от представителей транспортной компании через начальника Гродненского филиала Сергея Грудзинского.





В качестве постоянных посредников, предоставлявших Лемешу и Куцаеву «клиентов», выступали начальник Гомельского филиала Инспекции Сергей Чучвага, начальник Гродненского филиала Инспекции Сергей Грудзинский и его заместитель Владислав Замаро, близкий знакомый Куцаева Киряков. В отношении указанных лиц возбуждено 10 уголовных дел по ст.ст. 430 (получение взятки), 431 (дача взятки), 209 (мошенничество).





Кроме того, выявлена налаженная в Гомельской области система вымогательства у иностранных водителей взяток «за беспрепятственный проезд». Инспекторы получали деньги в ходе транспортного контроля в районе поселка Селище Добрушского района, после чего по оговоренной схеме распределяли их по всей вертикали областной инспекции – от региональных специалистов до начальника Гомельского филиала Чучваги.





Спустя год выяснилось, что в коррупционную схему были вовлечены и представители Комитета госконтроля. В четверг перед судом с обвинением в получении взяток предстанут начальник Транспортной инспекции Леонид Лемеш и бывший заместитель начальника 4-го управления ДФР КГК, который в сообщении КГБ не упоминался; он обвиняется в мошенничестве и в подстрекательстве и пособничестве при даче взяток.



