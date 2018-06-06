Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

За фейк в интернете - в тюрьму!

Генеральная прокуратура Беларуси предлагает ввести уголовную ответственность за распространение недостоверной информации в интернете.

За фейк в интернете - в тюрьму!
Об этом сообщает  interfax.by

"Работаем над этой темой. Не исключено введение крупной материальной и уголовной ответственности", - заявил генпрокурор Беларуси Александр Конюк журналистам в среду в Минске, заметив, что за недостоверную информацию, возможно, придется отвечать как и за клевету.

По его словам, в Беларуси необходимо  создать правовое поле ответственности для исключения оскорблений и ложного контента, который "будоражит общественное мнение".

"Видите, сколько СМИ сейчас появилось, их специфику. Я имею в виду интернет и форумы. Чего там только нет! Придумывают себе никнеймы, оскорбляют друг друга, людей. Иногда ложный контент будоражит общественное мнение, из-за этого бывают большие последствия", - цитирует Генпрокурора tut.by

Конюк также подчеркнул, что аналогичные меры приняты в ряде стран, например в Германии, где предусмотрены штрафные санкции к распространителям фейкового контента.


Напомним, сейчас в парламенте рассматриваются поправки в Закон о СМИ, согласно которым комментаторы на интернет-форумах должны быть идентифицированы. Депутаты уже приняли их в первом чтении.
 




"Белорусский партизан"
16:03 06/06/2018






Загрузка...


Блоги
Яўген Васьковіч
Часы мяняюцца. Ідэалогіі перашкаджаюць грамадству
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Хатынь
Александр Федута
Скандал за копейки
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча(Ч.2-я).
Владимир Подгол
«Бессмертный полк» убийственен для Лукашенко
Игорь Масловский
Тысячелетие в долг. Часть 2
Игорь Драко
Білоруські друзі України, з Бабченком вас!
Антон Астаповіч
Круглы стол па Старому замку


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё