За фейк в интернете - в тюрьму!





"Работаем над этой темой. Не исключено введение крупной материальной и уголовной ответственности", - заявил генпрокурор Беларуси Александр Конюк журналистам в среду в Минске, заметив, что за недостоверную информацию, возможно, придется отвечать как и за клевету.





По его словам, в Беларуси необходимо создать правовое поле ответственности для исключения оскорблений и ложного контента, который "будоражит общественное мнение".





"Видите, сколько СМИ сейчас появилось, их специфику. Я имею в виду интернет и форумы. Чего там только нет! Придумывают себе никнеймы, оскорбляют друг друга, людей. Иногда ложный контент будоражит общественное мнение, из-за этого бывают большие последствия", - цитирует Генпрокурора tut.by





Конюк также подчеркнул, что аналогичные меры приняты в ряде стран, например в Германии, где предусмотрены штрафные санкции к распространителям фейкового контента.









Напомним, сейчас в парламенте рассматриваются поправки в Закон о СМИ, согласно которым комментаторы на интернет-форумах должны быть идентифицированы. Депутаты уже приняли их в первом чтении.