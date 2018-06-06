Прокуратура Брестской области направила в суд Ивацевичского района уголовное дело по обвинению бывшего директора республиканского унитарного производственного предприятия (далее – РУПП) «Исправительное учреждение №5» (г.Ивацевичи) в получении взятки в особо крупном размере.





Обвиняемому инкриминируется то, что он, будучи в должности директора колонии, действуя из корыстных побуждений, в период с 17 марта 2009 года по 4 марта 2013 года получил от представителя французской компании в качестве взятки 207 365 евро.





Предметом такой договоренности стало решение вопросов, связанных с заключением и исполнением договоров о поставках за пределы страны мебели, производимой в колонии.





После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств виновности бывшего должностного лица, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступленияи согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий.





Избранную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.







