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Директор Ивацевичской колонии переплюнул помощника Лукашенко: пойдет под суд за взятку в 207 тысяч евро

Директора колонии в Ивацевичах обвинили в получении взятки в 207 365 евро от представителя французской компании. Вскоре он может составить компанию тем, кого раньше "охранял".

Директор Ивацевичской колонии переплюнул помощника Лукашенко: пойдет под суд за взятку в 207 тысяч евро
Прокуратура Брестской области направила в суд Ивацевичского района уголовное дело по обвинению бывшего директора республиканского унитарного производственного предприятия (далее – РУПП) «Исправительное учреждение №5» (г.Ивацевичи) в получении взятки в особо крупном размере.

Обвиняемому инкриминируется то, что он, будучи в должности директора колонии, действуя из корыстных побуждений, в период с 17 марта 2009 года по 4 марта 2013 года получил от представителя французской компании в качестве взятки 207 365 евро. 

Предметом такой договоренности стало решение вопросов, связанных с заключением и исполнением договоров о поставках за пределы страны мебели, производимой в колонии. 

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств виновности бывшего должностного лица, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступленияи согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий. 

Избранную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



Ранее неоднократно сообщалось о разных инцидентах в колонии - жестоком избиении заключенныхпопытках самосожжения, массовых заболеваниях туберкулезом. Несмотря на то, что факты избиений подтвердились, в Генпрокуратуре заявляли, что заключенных "избивали по закону"

"Белорусский партизан"
15:39 06/06/2018






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