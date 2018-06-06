Как передает replyua.net , такую точку зрения он озвучил в ходе пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте об ослаблении санкций против России.





«Санкции важны, они посылают четкий сигнал, что действия России в Украине имеют последствия», – заявил глава Альянса.









В то же время, Столтенберг напомнил, что в НАТО выступают за двойной подход в отношениях с Россией, суть которого, с одной стороны, в сильной обороне и сдерживании, и с другой стороны – в диалоге.





«Мы не заинтересованы в изоляции России. Россия является нашим соседом и будет оставаться соседом. Мы на самом деле хотим развивать диалог с Россией. Диалог не простой, но как раз поэтому он важен», – добавил он.





Столтенберг также назвал Италию ценным союзникам по НАТО и добавил, что ожидает сотрудничества с правительством Конте.