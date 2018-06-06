В кабинете замминистра спорта висят автомат и винтовка. Ждем, когда выстрелит
Оружие в кабинете заместителя министра спорта и туризма Михаила Портного висит под картой мира.
Фото с чиновником в его кабинете опубликовала в Фейсбуке редактор сайта Республиканского союза туристических организаций TOURSOYUZ.BY Лилия Кобзик.
Напомним, у классика русской литературы Антона Чехова есть знаменитое выражение, смысл которого в том, что если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу пьесы оно обязательно выстрелит. Похоже, что Михаил Портной либо не знает этого знаменитого выражения, либо, как человек военный, не боится случайного выстрела.
Напомним, Михаил Портной закончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище и много лет командовал десантниками и разведчиками.
"Белорусский партизан"
13:57 06/06/2018
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