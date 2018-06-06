Фото с чиновником в его кабинете опубликовала в Фейсбуке редактор сайта Республиканского союза туристических организаций TOURSOYUZ.BY Лилия Кобзик.









Напомним, у классика русской литературы Антона Чехова есть знаменитое выражение, смысл которого в том, что если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу пьесы оно обязательно выстрелит. Похоже, что Михаил Портной либо не знает этого знаменитого выражения, либо, как человек военный, не боится случайного выстрела.





Напомним, Михаил Портной закончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище и много лет командовал десантниками и разведчиками.



