Нынешний кризис в трансатлантических отношениях является "эпохальным переломом" в истории западной цивилизаци, уверен председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger).





Конфликт между европейцами и президентом США Дональдом Трампом по вопросам международной торговли, защиты климата и отношению к заключенным ранее международным договорам является гораздо более глубоким, чем разногласия по поводу войны в Ираке 15 лет назад, заявил он в интервью агентству dpa, опубликованном в среду, 6 июня.





Европе необходима большая самостоятельность





По словам немецкого дипломата, в 2001-2006 годах занимавшего должность посла ФРГ в США, во время конфликта вокруг Ирака не оказывались под вопросом основополагающие принципы Запада. "То, что мы имеем сейчас, является намного более серьезным процессом, поскольку при этом в шатком положении оказываются сами основы Запада и западных ценностей", - добавил он.





Реакцией Европы на разгоревшийся за последние месяцы конфликт может быть только расширение собственной самостоятельности, уверен дипломат. "С иждивенчеством необходимо будет покончить", - подчеркнул он.









Конфликт можно разрешить после ухода Трампа





Вместе с тем, по мнению Ишингера, в конфликте между Европой и США виноват не только Трамп. "Нам не следует искать все ошибки по другую сторону Атлантики", - подчеркнул он. К кризису в отношениях привела, в том числе и позиция Германии, отказывавшейся увеличивать расходы на обороны, считает немецкий дипломат. При этом возникший конфликт, по его словам, можно урегулировать, но только после окончания президентского срока Дональда Трампа. "Вполне могу себе представить, что следующий президент снова повернет колесо в другом направлении", - добавил Ишингер.





Отношения между США и Европой осложнились за последние месяцы, в числе прочего из-за введения пошлин на сталь и алюминий с 1 июня. Соединенные Штаты ввели пошлины, составляющие 25 процентов на изделия из стали и 10 процентов - из алюминия, изначально с 23 марта, затем компаниям из ЕС дважды предоставлялась отсрочка. Канада и Евросоюз подали во Всемирную торговую организацию (ВТО) жалобы на введение пошлин.



