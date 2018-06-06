Скандальный ресторан в Куропатах открылся ночью

Напомним, что активисты несколько дней протестовали против открытия ресторана «Поедем, поедим». Вчера несколько человек перегородили дорогу к ресторану, не пропустив машины с продуктами.





Дневная вахта дежурит здесь с 12:00 до 18:00. Активисты собрались и сегодня в 12:00, но на этот раз работники ресторана их опередили.

