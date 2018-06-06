Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Скандальный ресторан в Куропатах открылся ночью

Ресторан, расположенный возле мемориальной зоны в Куропатах, открылся сегодня ночью, сообщил у себя в фейсбуке Павел Северинец.

Напомним, что активисты несколько дней протестовали против открытия ресторана «Поедем, поедим». Вчера несколько человек перегородили дорогу к ресторану, не пропустив машины с продуктами.

Дневная вахта дежурит здесь с 12:00 до 18:00. Активисты собрались и сегодня в 12:00, но на этот раз работники ресторана их опередили.

13:04 06/06/2018






Загрузка...


Блоги
Яўген Васьковіч
Часы мяняюцца. Ідэалогіі перашкаджаюць грамадству
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Хатынь
Александр Федута
Скандал за копейки
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча(Ч.2-я).
Владимир Подгол
«Бессмертный полк» убийственен для Лукашенко
Игорь Масловский
Тысячелетие в долг. Часть 2
Игорь Драко
Білоруські друзі України, з Бабченком вас!
Антон Астаповіч
Круглы стол па Старому замку


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё