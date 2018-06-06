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Шойгу призвал страны СНГ подключиться к восстановлению Сирии

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу призвал в среду страны СНГ принять участие в восстановлении мирной жизни в Сирии.

«Сегодня от боевиков освобождена большая часть территории этой страны, с остальными террористами идут переговоры по сложению оружия. Сорваны планы образования псевдохалифата. Созданы все условия для политического урегулирования и возрождения Сирии как единого, неделимого государства», — сказал он, открывая заседание Совета министров обороны государств — участников СНГ.

В этой связи Шойгу предложил странам Содружества принять участие в восстановлении Сирии.

«Для всех очевидно, что обеспечить безопасность можно только совместными усилиями. В связи с этим обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, с предложением принять участие в налаживании мирной жизни в Сирии», — сказал российский министр.


«Сегодня возможен широкий спектр нашего практического взаимодействия по Сирии. Это разминирование территории, совместное патрулирование контроля зон деэскалации, оказание гуманитарной помощи, восстановление инфраструктуры», — отметил он.

По словам министра, сейчас в Сирии на передний план выходят вопросы политического урегулирования, оказания гуманитарной помощи и восстановления инфраструктуры. «Рассчитываем на вашу поддержку, которая продемонстрировала бы наше единство в борьбе с международным терроризмом и обеспечении общей безопасности», — заключил Шойгу.


Источник: ТАСС
10:50 06/06/2018






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