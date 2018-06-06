Интернетчики иронично прозвали парня «ветераном БРСМ» и высказывают предположения, откуда у него столько наград.





«Наша Нива» разыскала его. Это студент 5-го курса Полоцкого университета Максим Моштыль, учится на строителя. Он рассказал о своих нагрудных знаках.





«Каждую «целину», когда ездим на стройку, мы получаем значки: «Лучший строитель», «Лучший спортсмен», «Лучший комиссар». Я был и лучшим командиром, и лучшим комиссаром!» — рассказал Максим.





«В университете меня тоже наградили нагрудным знаком. Ректор награждал — это медаль за вклад в патриотическое воспитание молодежи», — добавил он.









Сколько всего у него нагрудных знаков, парень не знает, но говорит, что на той фотографии на груди далеко не все.





Максим — активист строительного отряда «Эврика». А знамя, которое он держит в руках на фото, — это как раз знамя лучшего строительного отряда.





На следующем фото можно увидеть, как выглядят некоторые значки крупным планом.

Фото со страницы Максима ВКонтакте