22-летний «ветеран БРСМ» объяснил, откуда у него на груди столько медалей
Уже второй день в белорусских соцсетях обсуждается фото с 43-го съезда БРСМ, где рядом с главой Администрации президента Натальей Кочановой стоит молодой парень, грудь которого увешана медалями.
Интернетчики иронично прозвали парня «ветераном БРСМ» и высказывают предположения, откуда у него столько наград.
«Наша Нива» разыскала его. Это студент 5-го курса Полоцкого университета Максим Моштыль, учится на строителя. Он рассказал о своих нагрудных знаках.
«Каждую «целину», когда ездим на стройку, мы получаем значки: «Лучший строитель», «Лучший спортсмен», «Лучший комиссар». Я был и лучшим командиром, и лучшим комиссаром!» — рассказал Максим.
«В университете меня тоже наградили нагрудным знаком. Ректор награждал — это медаль за вклад в патриотическое воспитание молодежи», — добавил он.
Сколько всего у него нагрудных знаков, парень не знает, но говорит, что на той фотографии на груди далеко не все.
Максим — активист строительного отряда «Эврика». А знамя, которое он держит в руках на фото, — это как раз знамя лучшего строительного отряда.
На следующем фото можно увидеть, как выглядят некоторые значки крупным планом.
Фото со страницы Максима ВКонтакте
10:37 06/06/2018
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