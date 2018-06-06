Противники аккумуляторного завода получили ответ на свое заявление с просьбой разрешить провести митинг против завода на площади Ленина в Бресте. Горисполком им отказал, пишет "Брестская газета"





В качестве причины отказа местные власти ссылаются на решение от 30 июня 2011 года «О массовых мероприятиях в городе Бресте», которым определены места, где их проведение не допускается. К таким площадкам относится и главная городская площадь.





«Власти инициируют и проводят массовые мероприятия на площади Ленина. Ничто этому не препятствует, это очень удобная площадка как раз для таких целей. Гражданам же получается нельзя проводить ничего на площади. Уверен, что за формальным поводом скрывается попытка властей не дать общественности такой же голос, как они имеют сами. Власти не хотят видеть тысячные массовые протесты рядом с облисполкомом, горисполкомом и администрацией Ленинского района города», — прокомментировал ответ горисполкома правозащитник Роман Кисляк.





К слову, с аналогичной формулировкой в конце мая власти не разрешили активистам провести в Бресте «Марш против свинца».





Первое заявление на проведение митинга против завода АКБ было подано в горисполком 15 марта, однако местные власти отказали.





Сейчас в горисполкоме находится заявка от трех женщин, которые просят разрешить проведение пикетов «Брестчанки против свинца» напротив строящегося завода.





Пока что активистам лишь однажды удалось добиться разрешения на проведение массового мероприятия против строительства завода «АйПауэр» под Брестом — митинг «Брестчанки против свинца» прошел в конце апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. Заявление в горисполком подавали четыре жительницы Бреста и района.





С начала года в Бресте и районе развернулась активная кампания против строительства рядом с областным центром аккумуляторного завода «АйПауэр». Самые активные противники завода вошли в инициативную группу, которая заявляет о многочисленных нарушениях на различных этапах реализации проекта по строительству завода АКБ. Менее чем за два месяца было собрано почти 38 тысяч подписей жителей Бреста и района, которые были переданы вместе с обращением в Администрацию президента. Однако правительственная комиссия, созданная после этого обращения, нарушений не нашла.





В конце января ОО «Экодом» и несколько представителей инициативной группы обратились в суд Московского района Бреста с исковым заявлением о полном приостановлении хоздеятельности ООО «АйПауэр». В иске они заявляли, что, по их мнению, строительство завода ведется с нарушениями и его приостановка нужна для восстановления законности. Суд в удовлетворении иска отказал. Областной суд оставил это решение в силе.





Начиная с марта противники завода каждое воскресенье выходят на площадь Ленина в Бресте покормить голубей, чтобы обратить внимание властей и общественности на ситуацию вокруг завода. Некоторых из них за это привлекли к административной ответственности, других вызывали в милицию для дачи пояснений и профилактической беседы о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях.