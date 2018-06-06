Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Политолог: Россия вновь предпримет попытку надежно привязать к себе Беларусь

В российском экспертном сообществе распространено мнение, что если Лукашенко не идет на уступки России, то Беларусь, хотя и медленно, движется на Запад.

Политолог: Россия вновь предпримет попытку надежно привязать к себе Беларусь
Об этом говорится в новом докладе Центра политического образования, подготовленного его руководителем Андреем Ляховичем. Thinktanks.by приводит выдержки из данной работы. 

Как отмечается в докладе, после чемпионата мира по футболу, проведение которого для Путина является и политико-пропагандистским проектом, высока вероятность ухудшения белорусско-российских отношений. И в период определенного затишья были сигналы, что противоречия не разрешены, в отношениях с Россией накапливается потенциал будущих конфликтов.

Итоги Дня Воли

Андрей Ляхович подчеркивает, что после разрешения на проведение 25 марта в центре Минска концерта в годовщину создания Белорусской Народной Республики (БНР), в российской прессе началась новая волна публикаций о том, что Беларусь не является союзником России, она идет путем Украины и уходит от РФ.

В докладе приводится ряд публикаций, характер которых вряд ли можно назвать дружественным. Например, lenta.ru опубликовала  материал «Батькины нацисты» с подзаголовком: «Белорусские правые защищают страну от России. Лукашенко не против», а редакция сайта «Regnum» выпустила материал небезысвестного Юрия Баранчика «Власти Беларуси идут путем необандеровских сил в Украине».

В докладе обращается внимание, что в российском экспертном сообществе, в том числе и среди экспертов, к которым, возможно, прислушивается Путин (члены совета по межнациональным отношениям при президенте России Модест Колеров, Богдан Безпалько) доминирует мнение, что Беларусь уже не является союзником России.

«Беларусь не признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Участвует в программе Восточного партнерства. Вопреки формальному статусу союзника России, участника союзного государства, развивает сотрудничество, в том числе военно-техническое, с Украиной. В Беларуси, как они отмечают, формируется «нерусская» идентичность.

Если не с нами, то против нас?

Такое же мнение о состоянии и перспективах белорусско-российских отношений доминирует среди представителей российской политической элиты», - говорится в отчете.

Как отмечает Андрей Ляхович, из заявлений представителей российской политической элиты следует, что они видят геополитическую реальность в черно-белых категориях. Если Лукашенко не идет на уступки России, не переходит красную черту в интеграции с Россией, значит, Беларусь, хотя и медленно, движется на Запад.

«В период затишья в белорусско-российских отношениях, после урегулирования (в апреле 2017 года) нефтегазового конфликта, белорусская сторона получила несколько сигналов, что Россия вновь предпримет попытку надежно привязать к себе Беларусь. России нужен форпост на западном направлении», - говорится в отчете Центра политического образования.

08:53 06/06/2018






Загрузка...


Блоги
Яўген Васьковіч
Часы мяняюцца. Ідэалогіі перашкаджаюць грамадству
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Хатынь
Александр Федута
Скандал за копейки
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча(Ч.2-я).
Владимир Подгол
«Бессмертный полк» убийственен для Лукашенко
Игорь Масловский
Тысячелетие в долг. Часть 2
Игорь Драко
Білоруські друзі України, з Бабченком вас!
Антон Астаповіч
Круглы стол па Старому замку


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё