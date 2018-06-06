Об этом говорится в новом докладе Центра политического образования, подготовленного его руководителем Андреем Ляховичем. Thinktanks.by приводит выдержки из данной работы.





Как отмечается в докладе, после чемпионата мира по футболу, проведение которого для Путина является и политико-пропагандистским проектом, высока вероятность ухудшения белорусско-российских отношений. И в период определенного затишья были сигналы, что противоречия не разрешены, в отношениях с Россией накапливается потенциал будущих конфликтов.





Итоги Дня Воли





Андрей Ляхович подчеркивает, что после разрешения на проведение 25 марта в центре Минска концерта в годовщину создания Белорусской Народной Республики (БНР), в российской прессе началась новая волна публикаций о том, что Беларусь не является союзником России, она идет путем Украины и уходит от РФ.





В докладе приводится ряд публикаций, характер которых вряд ли можно назвать дружественным. Например, lenta.ru опубликовала материал «Батькины нацисты» с подзаголовком: «Белорусские правые защищают страну от России. Лукашенко не против», а редакция сайта «Regnum» выпустила материал небезысвестного Юрия Баранчика «Власти Беларуси идут путем необандеровских сил в Украине».





В докладе обращается внимание, что в российском экспертном сообществе, в том числе и среди экспертов, к которым, возможно, прислушивается Путин (члены совета по межнациональным отношениям при президенте России Модест Колеров, Богдан Безпалько) доминирует мнение, что Беларусь уже не является союзником России.





«Беларусь не признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Участвует в программе Восточного партнерства. Вопреки формальному статусу союзника России, участника союзного государства, развивает сотрудничество, в том числе военно-техническое, с Украиной. В Беларуси, как они отмечают, формируется «нерусская» идентичность.





Если не с нами, то против нас?





Такое же мнение о состоянии и перспективах белорусско-российских отношений доминирует среди представителей российской политической элиты», - говорится в отчете.





Как отмечает Андрей Ляхович, из заявлений представителей российской политической элиты следует, что они видят геополитическую реальность в черно-белых категориях. Если Лукашенко не идет на уступки России, не переходит красную черту в интеграции с Россией, значит, Беларусь, хотя и медленно, движется на Запад.





«В период затишья в белорусско-российских отношениях, после урегулирования (в апреле 2017 года) нефтегазового конфликта, белорусская сторона получила несколько сигналов, что Россия вновь предпримет попытку надежно привязать к себе Беларусь. России нужен форпост на западном направлении», - говорится в отчете Центра политического образования.