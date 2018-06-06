Смоленская катастрофа: обнаружены следы взрывчатки

Об этом говорится в заявлении польской подкомиссии Министерства обороны по расследованию Смоленской катастрофы, пишет RMF24.pl.





Подкомиссия объявила о завершении обзора и анализа доказательств, имеющихся в распоряжении Комитета с места катастрофы самолета экс-президента Леха Качиньского.





"Согласно полученным доказательствами, на многих фрагментах самолета, а также на теле по крайней мере одной жертвы, которые исследовались специальными устройствами, в том числе и хроматографическим методом, выявлено наличие взрывчатых материалов", - говорится в заявлении.





Подкомиссия также пришла к выводу, что нет никакой информации или доказательств, которые бы свидетельствовали о наличии взрывчатых веществ в почве на месте падения самолета.





Ранее сообщалось, что самолет Ту-154М был уничтожен в воздухе: его разрушили, по меньшей мере, два взрыва.