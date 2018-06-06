Макрон сравнил разговоры с Трампом с колбасой
Президент Франции Эммануэль Макрон уподобил колбасам телефонные разговоры с американским президентом Дональдом Трампом и другими лидерам: лучше не знать их содержание.
Об этом сообщает Reuters.
Журналисты попросили Макрона прокомментировал материал CNN, в котором его последний телефонный разговор с Трампом назван "ужасным". Президент Франции ответил цитатой первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.
"Как говорил Бисмарк, если объяснять людям, как делается колбаса, навряд ли они продолжат ее есть. Поэтому я предпочитаю, чтобы люди видели готовое блюдо, но я не уверен, что комментарии с кухни помогут в готовке еды или ее потреблении", – отметил Макрон.
Ранее сообщалось, что Трамп в ходе телефонного разговора поссорился Макроном. На прошлой неделе президент Франции раскритиковал лидера США за его торговые пошлины в отношении товаров из Евросоюза и миграционную политику Белого дома.
08:12 06/06/2018
Загрузка...