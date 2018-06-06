Рахмона уподобили Иисусу Христу

С подобным утверждением выступил поэт, заместитель председателя Союза писателей Таджикистана Ато Мирходжа, передает «Ахбор».





В своем произведении «История Нуристана» (в переводе с таджикского Нуристан - страна света) Мирходжа описывает Таджикистан как темную страну, которую Рахмон озарил светом, как только пришел к власти.





В ней он сравнил лидера страны с Иисусом.









В главе под названием «Сияние рождения Эмомали Рахмона» Мирходжа сравнивает появление Рахмона на свет с рождением Иисуса Христа, поскольку имена их матерей похожи - Марьям и Мария соответственно.





Также поэт сравнил президента с зятем пророка Мухаммеда (с) Али ибн Абу Талибом, поскольку после избрания Рахмона главой государства «сияние имама Али» озарило светом все вокруг».





Отмечается, что «История Нуристана» - далеко не первое произведение поэта, посвященное Рахмону.





В январе он написал поэму «Речь лидера -судьба нации», посвященную ежегодному посланию президента.





В ней Мирходжа поведал, что Дворец нации (резиденция Рахмона) во время речи главы Таджикистана превзошел главную святыню мусульман - Каабу.





Кроме того, зампредседателя Союза писателей Таджикистана указал, что во время произнесения Рахмоном своей речи Солнце, Луна и звезды «остановили свой бег, чтобы прислушаться к словам лидера таджикской нации».





В свою очередь, президент США Дональд Трамп, его российский коллега Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин тщательно проанализировали смысл высказываний Рахмона, убеждал Мирходжа.