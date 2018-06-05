Премьер-министр Нидерландов помыл за собой пол в парламенте

Курьезный случай из разряда «с кем ни бывает» на днях произошел с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Видео о том, как глава правительства моет пол в здании парламента мгновенно облетело сеть и, что скрывать, добавило очков в копилку нидерландского политика, пишет "Комсомольская правда"





На видео Рютте заходит в здание парламента и на пропускном пункте случайно роняет на пол стаканчик с кофе. Немного раздосадовавшись подбирает опрокинутый стаканчик, а когда приходит уборщица берет швабру и начинает тщательно убирать кофейную лужу.









К концу видео за полотером такого высокого ранга наблюдают уже несколько женщин в униформе уборщиц, они даже подбадривают старательного премьер-министра аплодисментами.





Некоторые скептики усомнились, что видео не мастерски смонтированный пиар-ход Марка Рютте. Хотя не раз в СМИ отмечался простой характер премьера Голландии и его любовь к велосипедным прогулкам по Гааге.