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Премьер-министр Нидерландов помыл за собой пол в парламенте

Уборщицы ему аплодировали.

Курьезный случай из разряда «с кем ни бывает» на днях произошел с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Видео о том, как глава правительства моет пол в здании парламента мгновенно облетело сеть и, что скрывать, добавило очков в копилку нидерландского политика, пишет "Комсомольская правда".

На видео Рютте заходит в здание парламента и на пропускном пункте случайно роняет на пол стаканчик с кофе. Немного раздосадовавшись подбирает опрокинутый стаканчик, а когда приходит уборщица берет швабру и начинает тщательно убирать кофейную лужу.


К концу видео за полотером такого высокого ранга наблюдают уже несколько женщин в униформе уборщиц, они даже подбадривают старательного премьер-министра аплодисментами.

Некоторые скептики усомнились, что видео не мастерски смонтированный пиар-ход Марка Рютте. Хотя не раз в СМИ отмечался простой характер премьера Голландии и его любовь к велосипедным прогулкам по Гааге.

20:31 05/06/2018






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