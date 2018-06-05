Оршанская «Госпожа Запретить» оставила свой пост в райисполкоме

Анна Светлова, пожалуй, – самый скандальный чиновник Оршанщины последних лет. Из-за своих решений она часто попадала во внимание СМИ. Например, Светлова в свое время прославилась тем, что увидела крамолу в отделке сцены в Городском центре культуры к юбилею Владимира Короткевича. На белом фоне сцены был изображен красным белорусский орнамент. Чиновница заявила, что издали это можно принять за бело-красно-белый флаг. Орнамент пришлось завешивать стилизованными полотенцами, передает "Белсат"









Под цензуру попали цирк-шапито «Арлекин» и «Фестиваль красок Холли». Однако самой известной стал нынешний запрет концерта Сержука Долгушева и Александра Ясинского.





Тогда музыканты хотели начать свой тур-презентацию нового альбома «Дороги» именно с Орши. Сержуку – человеку, жизнь которого тесно связана с Оршанщиной, – доставалось, пожалуй, чаще всех. Его концерты отменяли трижды. Несмотря на препятствия, исполнители провели-таки первый концерт в Орше. Правда, сделать это пришлось на частной квартире. В других городах Беларуси концерты прошли без каких-либо проблем.





Учитывая количество разнообразных запретов в городе, местные деятели даже составили отдельный «черный список Светловой».





«За три первых месяца 2014 года она успела запретить десять мероприятий. Конечно же, если брать формальную сторону, то в Орше невозможно просто запретить какое-либо мероприятие. Однако когда почти все учреждения культуры, общественные актовые залы и концертные площадки находятся в руках отдела культуры, отменить можно любое культурное событие, отказывая в помещении. И причины для таких запретов находятся разные», – говорит один из составителей «черного списка», журналист и общественный активист Игорь Казмярчак.





Вот неполный список сорванных мероприятий:





В 2014 году художнику Миколе Купавае не дали провести встречу, посвященную Битве под Оршей;

Начиная с того же 2014 г. постоянно не доставалось помещений Дмитрию Войтюшкевичу. Правда, при всем этом он без проблем выступал в соседнем Дубровно и сельских клубах;

В феврале 2016-го не нашлось помещения под выступление ансамбля «Harmonic style project» с программой ко дню рождения Рыгора Бородулина «Песни материнские с Ушаччины»;

С проблемой отсутствия помещения столкнулись бард Эдуард Акулин и писатель Леонид Дранько-Майсюк;

В 2016 году не получил разрешения на свой концерт артист государственной филармонии Сержук Долгушев. Причина прежняя – «нет» помещения;

Помещений не хватало не только артистам. Для краеведческой конференции по магдебургскому праву также не нашлось места. В результате она прошла в платном зале гостиницы «Орша»;

В 2017 году не дали помещение под презентацию книги Владимира Орлова «Отечество». Как ні удивительно, в других городах презентация прошла с успехом;

В конце 2017 года проблемы с помещением коснулись и Анны Северинец, которая должна была презентовать свою книгу;

Уже в 2018 году не удалось провести свою встречу Витебскому отделению Союза писателей. На этот раз помещение вродебы и нашлось, однако тут оказалось, что заняты сотрудники отдела культуры, которые могли бы его передать. Тогда Владимиру Попковичу, Галине Синяковой, Александру Писчику и Анастасии Лазебной пришлось перебраться в соседнее Дубровно.

Конечно же, для каждого запрета находились свои причины, но результат почти всегда был одинаков – мероприятие не проводилось.





Официальной информации о новом руководителе отдела идеологии, культуры и по делам молодежи пока нет. На сайте Оршанского райисполкома место Анны Светловой уже успела занять Елена Русакова, однако еще не известно, назначение это или только временное исполнение обязанностей.





Возможно, такие кадровые изменения в культуре связаны с назначением в Орше нового руководителя исполкома – Александра Позняка. По неофициальной информации, без должности Светлова все равно не останется – теперь она будет работать директором школы искусств №2.