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"Все законно": МВД ответило на петицию против гомофобного заявления

Министерство внутренних дел ответило на петицию, которую подали граждане Беларуси, возмущенные гомофобным заявлением на сайте МВД.

Создатели петиции «За настоящую милицию - для всех!» получили ответ от Министерства внутренних дел. Его содержание соответствует публичной позиции главы ведомства Игоря Шуневича, считают авторы обращения:

«Ответа по существу нет. Ждем реакции Генеральной прокуратуры», передает "Белсат".

В ответе за подписью начальника управления Г. Евчара подтверждается, что согласно закону милиция защищает от противоправных посягательств всех граждан.

Вместе с тем в ответе говорится: "Позиция ведомства по вопросам, которые вас интересуют, отражена в интервью министра внутренних дел Республики Беларусь генерал-лейтенанта милиции Шуневича И.А.". Речь идет о том самом интервью, в котором министр заявляет о правильности гомофобного заявления.


20 мая МВД опубликовал обращение «Мы за настоящее», которое стало реакцией на радужный флаг над посольством Великобритании в Минске. Такой жест дипломатов был приурочен к Международному дню борьбы с гомофобией. Отечественные правоохранители сочли это неприемлемым:

«Представители однополых отношений яростно отстаивают свою позицию, несмотря на устои и традиции, которые сложились в обществе. Как ни крути, но однополые отношения - это подделка. А суть подделки всегда одинакова - обесценивание истины. ЛГБТ-сообщество, и вся эта борьба за «свои права», и сам день сообщества - всего лишь подделка!»

В петиции «За настоящую милицию - для всех!», которая появилась как ответ на позицию белорусских силовиков, гражданское общество требовало «проверить законность подобных высказываний» и убрать материал со страницы МВД.

16:57 05/06/2018






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