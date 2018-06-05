На организаторов Островецкого шляха составили протоколы
По крайней мере семеро участников компании получили приглашения в Заславское отделение милиции.
О давлении на активистов в Facebook сообщил заместитель председателя партии «Зеленые» Дмитрий Кучук:
«Сегодня вызывают в Заславское отделение милиции по делу нарушения порядка организации или проведения массового мероприятия Островецкий шлях. Уже вызывают за проведение круглых столов и экскурсий по теме БелАЭС. Дергают, к сожалению, всех участников».
Фото greenbelarus.info
Дела против экологических активистов согласно составленных протоколов будут рассматривать в судах Минского района, передает "Белсат".
Не разрешенная властями акция против строительства Островецкой атомной станции прошла 26 мая в Заславле. Участие в ней приняли около двадцати человек. Среди них – оппозиционеры Вячеслав Сивчик и Ян Логвинович.
Во время нынешнего Чернобыльского шляха заявлялось о ежемесячном проведении такого рода мероприятий. Согласно информации на сайте товарищества «Зеленая сеть», на 26 июня запланирована акция в Радошковичах, 26 июля – в Молодечно.
16:33 05/06/2018
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