Ехать в Вену 5 июня Путину, по идее, было легко и приятно. В составе нынешнего австрийского правительства – Партия свободы, одна из наиболее прокремлевских политических сил Европы, а канцлер Себастьян Курц, хоть к ней и не принадлежит, но тоже высказывался за замену санкций против России некой более гибкой системой, передает радио " Свабода ".





Однако накануне визита другой австриец испортил Путину настроение.





Этого австрийца зовут Армин Вольф, он корреспондент телеканала ORF, которому Владимир Путин дал интервью накануне поездки в Вену . Вольф затерзал президента РФ неприятными вопросами и не стеснялся перебивать собеседника, когда ему требовалось что-то уточнить или указать на несостыковки в аргументации Путина.





Будучи непривычным к разговорам с журналистами в жанре hard talk ("Трудный разговор" – так называется телепрограмма БиБиСи, где ведущие задают гостям острые и неприятные вопросы), президент заметно разнервничался.













Вот некоторые заявления Путина, сделанные им в интервью Армину Вольфу.





Об отношениях с ЕС: "У нас нет никаких целей что‑либо и кого‑либо разделять в Евросоюзе. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым и процветающим, потому что Евросоюз – наш крупнейший торгово-экономический партнёр. И чем больше проблем внутри Евросоюза, тем больше рисков и неопределённостей для нас самих".





О гибели малайзийского "Боинга" над Донбассом: "Нужно принимать во внимание все аргументы, в том числе и российские. […] В середине 2000‑х годов как раз в районе Крыма над Чёрным морем был сбит российский гражданский самолёт. Это сделала украинская армия в ходе учений. И первая реакция украинских официальных лиц заключалась в том, что Украина к этому не имеет никакого отношения. Был сбит гражданский самолёт, который летел рейсом из Израиля в Россию. Все погибли, естественно. Украина напрочь отрицала свою причастность к этому ужасному инциденту, но потом вынуждена была с этим согласиться. И почему мы должны сейчас верить украинским официальным лицам?"





Об аннексии Крыма: "Наши Вооружённые Силы, которые не превысили даже численного контингента, положенного по договору о нашей базе, что сделали? Они обеспечили проведение независимых свободных выборов – волеизъявления людей, проживавших в Крыму. Крым получил независимость не в результате вторжения российских войск, а в результате волеизъявления крымчан на открытом референдуме".





О возможных условиях возвращения Крыма Украине: "Нет таких условий и быть не может".





О конфликте на востоке Украины: "Российская Федерация пошла на очень сложное для себя решение о придании Чечне и многим другим субъектам Российской Федерации такого статуса, который определяет большой уровень их самостоятельности в рамках Российской Федерации. То же самое, кстати говоря, можно было бы сделать и на Украине применительно к Донбассу".





Об Алексее Навальном (которого Путин опять не назвал по имени): "Мы не хотим, чтобы нам подсунули ещё одного, второго, третьего или пятого Саакашвили, бывшего Президента Грузии. Мы не хотим, чтобы у нас на нашей политической сцене появились Саакашвили во втором, третьем, четвёртом издании. Вам нравятся такие фигуранты, якобы политические деятели?"





О собственных жизненных перспективах: "Я уже занимаюсь административной, государственной работой достаточно долго, я для себя сам должен буду решить, что я буду делать, после того как у меня закончится мой текущий президентский срок".





О фотографиях с голым торсом: "Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу".









Таким образом, перед австрийской публикой (и не только – интервью ORF в изложении разошлось весьма широко) предстал вполне реальный и не слишком дипломатичный Путин. Ничуть не изменивший своих позиций за последние четыре года, когда в результате аннексии Крыма и конфликта в Донбассе отношения России с западными странами резко ухудшились.





Всё это может стать дополнительной информацией к размышлению для австрийского руководства – ведь с 1 июля в рамках принятой в ЕС ротации Австрия на полгода станет председателем Европейского союза. А в конце июня на саммите ЕС будет решаться вопрос о продлении европейских санкций против Кремля.





В качестве аргумента для нормализации отношений Москва предлагает европейцам разного рода экономические проекты. В Вене 5 июня обсуждались два. Это предложенное к подписанию соглашение между "Газпромом" и австрийской нефтегазовой компанией OMV о поставках российского газа в Австрию до 2040 года. (Кстати, сам визит Путина в Вену был приурочен к 50-летию первого такого договора, который Австрия заключала еще с СССР).





Другой проект пока только в стадии обсуждения: это железнодорожная магистраль с российской шириной колеи (1520 мм), которая должна пройти через Украину и Словакию до Вены, что ускорит движение грузов и пассажиров с востока на запад Европы и наоборот. Пока, правда, не очень понятно, как договорятся о сотрудничестве российские и украинские участники, учитывая нынешнее состояние отношений между двумя странами.









Визит Владимира Путина в Австрию в контексте российско-европейских отношений для Радио Свобода прокомментировал австрийский политолог, профессор Центральноевропейского университета (Будапешт) Антон Пелинка:





– Нынешнее правительство Австрии довольно дружественно относится к Кремлю. Вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, лидер Австрийской партии свободы, например, открыто заявлял о необходимости отмены санкций Евросоюза против России. Впрочем, и социалисты, предшественники нынешнего правого правительства, к числу "ястребов" в том, что касается Москвы, не относились. Чем это объясняется?





– Я бы тут провел разграничение между позициями Партии свободы и Австрийской народной партии канцлера Себастьяна Курца. У "свободных" можно говорить об идеологических причинах симпатий к Кремлю: они в принципе евроскептики и противники либерализма. Напомню, что у партии Штрахе есть договор о сотрудничестве с "Единой Россией". Для них Путин – это олицетворение некой политической и идеологической альтернативы.





Народная же партия выступает скорее с традиционных для австрийской политики позиций: это определенная особая роль Австрии, связанная с ее нейтральным статусом, попытки выступать в качестве "моста" между Западной и Восточной Европой, а также в каких-то ситуациях и между Европой и Россией. При этом Курц постоянно заявляет о своей верности идее европейской интеграции, ЕС. Но коалиция – вещь непростая, и в какой-то степени "свободные", видимо, тянут консерваторов за собой.





– Один из главных практических результатов визита Путина в Вену – подписание ранее намеченного контракта между австрийской OMV и "Газпромом" о поставках российского газа. Австрия не боится расширения российского экономического влияния, возможного доминирования России на европейском энергетическом рынке?





– У Австрии по части этого сотрудничества большой опыт. Оно началось еще 50 лет назад, во времена СССР, в эпоху Брежнева. Путина, несмотря на все проблемы последних лет в отношениях с Россией, у нас не воспринимают как второго Сталина, так что большой проблемы в сотрудничестве с "Газпромом" не видят.





В то же время на политическом уровне всё не так однозначно и радужно для российских гостей. Начнем с того, что формально, по протоколу, Владимир Путин – гость президента Австрии Александра Ван дер Беллена, а это либеральный и весьма проевропейский политик, совсем не разделяющий взгляды Путина на большинство международных проблем. Так что в значительной мере это визит протокольно-холодноватый.





– В соседней с вашей страной Италии после долгих мытарств пришло к власти правительство двух евроскептических популистских партий – Лиги и "Движения 5 звезд". Они, прежде всего Лига, выступают за отмену санкций против Кремля. Новый премьер Джузеппе Конте еще раз заявил об этом буквально сегодня. Как вы думаете, теперь Рим и Вена будут выступать единым фронтом по этому вопросу?





– Совсем не уверен. Начнем с того, что Австрия с 1 июля на полгода становится страной-председателем Европейского союза. В этой роли правительство Курца будет, безусловно, стремиться к тому, чтобы единым фронтом выступал весь ЕС. Австрия – небольшая страна, и председательство в ЕС – совсем не подходящая ситуация для того, чтобы активно фрондировать против Брюсселя.





А с новым итальянским правительством у Австрии есть не только какие-то точки пересечения, но и поводы для конфликтов. Например, канцлер Курц много раз высказывался против миграционных квот (обязательное пропорциональное распределение мигрантов между странами ЕС, вне зависимости от того, в какую именно страну они прибыли – РС), за что его критиковали в Брюсселе.





В то время как лидер Лиги Маттео Сальвини, который теперь будет отвечать за итальянскую миграционную политику, на квотах настаивает – чтобы "разгрузить" свою страну от чрезмерного притока беженцев. Позиция Австрии в данном случае ближе к той, которую занимают страны Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия – РС).





– Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер недавно заявил, что пришла пора прекратить "делать из России мальчика для битья". Как вы думаете, это возможный сигнал: времена изменились, и Европа готова к примирению с Путиным – даже без особых уступок с его стороны?





– Я бы не судил столь однозначно. В целом отношения России и ЕС плохи как никогда, и со дня на день эта ситуация не изменится. Кроме того, есть проблемы, которые урегулировать "просто так" не получится. Это в первую очередь вопрос Крыма. Даже ситуация на востоке Украины более разрешима.





А Крым – это политический тупик, Россия тут, судя по всему, совсем не готова к какому-либо пересмотру ситуации, а Европа не в состоянии согласиться с позицией России, поскольку это означало бы признание грубейшего нарушения международного права, открыв дорогу к множеству возможных будущих проблем.





Я думаю, Путину еще предстоит осознать, что Крым был его крупнейшей ошибкой, – считает австрийский политолог Антон Пелинка.