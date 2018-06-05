Список из 47 фамилий опубликовало издание Страна . Вместе с тем, его подлинность не подтверждена, пишет УНИАН





"Учитывая большую общественную значимость данной истории, а также огромный резонанс, который она приобрела (в том числе и в международном масштабе), мы приняли решение опубликовать список", - отмечает издание.

#1#

Как утверждает источник "Страны" в СБУ, данные списки Герман (подозреваемый в организации покушения на Бабченко) якобы передал своему "куратору Дмитрию" в контрразведке еще 21 мая 2018 года. Сам Герман, по его же версии, получил их от Вячеслава Пивоварника, которого ранее обвинил в финансировании терроризма на территории Украины на деньги некоего "фонда Путина". И тут же поставил в известность контрразведку.









Напомним, украинские спецслужбы предотвратили покушение на российского оппозиционного журналиста Бабченко, который проживает в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.





По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов.





Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.





В организации покушения подозревается Борис Герман - исполнительный директор украинско-германского СП «Шмайсер» - единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине.





31 мая Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и применил к Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.





Служба безопасности Украины заявила о получении информации о реальной угрозе безопасности других граждан по делу российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.





В свою очередь, генпрокурор заявил, что следствие получило список из 47 человек, среди которых известные украинские и бывшие российские журналисты, которые могли быть следующими жертвами террористов.