Ресторан в Куропатах открывается сегодня в 15:00

"Cегодня к ресторану «Поедем поедим» пришел режиссер Алексей Турович и спросил работников заведения, когда можно будет у вас пообедать. Ему ответили, что сегодня в 15:00 будет проходить торжественное открытие. Как только мы получили информацию - сразу же начали ее распространять. Мы уже находимся на месте и будем решать, что делать дальше. Пока мы распространяем информацию о Куропатах", - рассказал политик.





Напомним, строительство ресторанного комплекса у Куропат началось девять лет назад на месте, где до официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий всего 50 метров. Из-за внимания активистов работы на объекте не раз приостанавливали и его открытие переносилось.