Нашей страной управляют крутые экономисты. И это не шутка

Согласитесь, ведь надо обладать огромным экономическим чутьем и смекалкой, чтобы взять кредит подешевле, а отдавать его так, чтобы кредитор практически еще и был тебе должен, пишет gazetaby.com





И ведь что примечательно: у нас таких людей в системе управления — пруд пруди. Единственная проблема, что свои крутые экономические навыки они используют чаще применительно к себе, например, когда пытаются построить коттедж для своей семьи. Как это было с вице-премьером Михаилом Русым. Вот вам пример мудрого и расчетливого экономиста!









Чтобы провернуть такое, нужно очень хорошо разбираться в рыночной экономике, знать все тонкости и нюансы ситуации, понимать, когда и насколько рухнет рубль и вообще быть настоящим асом своего дела.





Что-то подсказывает, что таких чиновников, сумевших грамотно распорядиться своими деньгами, в нашей стране не один и не два. Проблема только в том, что делать они это умеют, как правило, тогда, когда речь заходит об их собственных деньгах.





А вот с нашими пока у них получается не очень.