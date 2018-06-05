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Нашей страной управляют крутые экономисты. И это не шутка

И тому есть яркий пример.

Согласитесь, ведь надо обладать огромным экономическим чутьем и смекалкой, чтобы взять кредит подешевле, а отдавать его так, чтобы кредитор практически еще и был тебе должен, пишет gazetaby.com

И ведь что примечательно: у нас таких людей в системе управления — пруд пруди. Единственная проблема, что свои крутые экономические навыки они используют чаще применительно к себе, например, когда пытаются построить коттедж для своей семьи. Как это было с вице-премьером Михаилом Русым. Вот вам пример мудрого и расчетливого экономиста!

Ответственный за одну из самых бедных отраслей нашей экономики — сельское хозяйство, — Русый, оказывается, может проводить целые мастер-классы по «танцу с кошельком». Например, рассказывать, как взять огромный кредит перед самой девальвацией и потом выплачивать его много лет  обесценившимися рублями.

Чтобы провернуть такое, нужно очень хорошо разбираться в рыночной экономике, знать все тонкости и нюансы ситуации, понимать, когда и насколько рухнет рубль и вообще быть настоящим асом своего дела.

Что-то подсказывает, что таких чиновников, сумевших грамотно распорядиться своими деньгами, в нашей стране не один и не два. Проблема только в том, что делать они это умеют, как правило, тогда, когда речь заходит об их собственных деньгах.

А вот с нашими пока у них получается не очень.

12:30 05/06/2018






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