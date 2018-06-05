Путин о "фабрике троллей": Посмотрите на Сороса

Такое заявление он сделал в интервью австрийскому телеканалу ORF. Текстовая расшифровка интервью опубликована на сайте Кремля, пишет graniru.info





"Неужели хорошо, что тот, кто поддерживает такие тесные отношения с российским руководством, занимается фабриками троллей?" - задал вопрос журналист Армин Вольф.





"Я прошу вас делать разницу между правительством Российской Федерации, российским государством, российскими гражданами или какими‑то юридическими лицами", - ответил Путин. Далее он поинтересовался: "Вы действительно думаете, что человек, который занимается ресторанным бизнесом, имея даже какие‑то хакерские возможности, имея какую‑то частную фирму в этой сфере - я даже не знаю, чем он занимается, - с этих позиций может повлиять на выборы в Соединенных Штатах или в какой‑то европейской стране?"





"Господин Пригожин занимается не только ресторанами, у него много фирм, которые заключили договоры с Министерством обороны и получают много госзаказов, миллионы долларов он тратит на фабрику троллей, чтобы они производили эти посты. Зачем это нужно ресторатору?" - возразил Вольф.





"Спросите у него, - отрезал Путин. - Российское государство не имеет к этому никакого отношения".





"Но вы же его сами хорошо знаете", - настаивал Вольф.





"В Соединенных Штатах есть такой фигурант - господин Сорос, который вмешивается во все дела во всем мире, - заметил на это Путин. - И мне очень часто наши американские друзья говорят: Америка не имеет к этому отношения как государство. Вот сейчас пошли слухи, что господин Сорос хочет раскачать евро, европейскую валюту. Это уже обсуждается в экспертных кругах. Спросите Госдеп: зачем он это делает? Госдеп Вам ответит, что он не имеет к этому никакого отношения, это личное дело господина Сороса. А у нас это личное дело господина Пригожина".





"Фабрика троллей" - одно из подразделений действующего в Петербурге "Агентства интернет-исследований". Ее обвиняли во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США, а также в причастности к хакерским атакам на сайты европейских государственных учреждений и СМИ.





Непосредственными исполнителями атак называют хакерскую группу Fancy Bear, которая, как утверждается, связана с российским ГРУ. Сам Пригожин финансирует частную военную компанию Вагнера, которая также связана с этой спецслужбой.





В декабре 2016 года Пригожин был включен в санкционный список США в связи с агрессией России против Украины. В июне 2017-го американские санкции - также из-за агрессии против Украины - были введены против фирм Пригожина "Конкорд-кейтеринг" и "Конкорд - менеджмент и консалтинг", а также против ЧВК Вагнера.





В марте нынешнего года под санкции за вмешательство в американские выборы попали "Агентство интернет-исследований" и 12 связанных с ним лиц, а также двое работников ГРУ.