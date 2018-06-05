Но в военном смысле маневры не несут угрозы для Беларуси, а вот в политическом – ими непременно воспользуется Москва.





Они идут. Сотни американских Страйкеров и Хамви выехали из Германии в сторону Литвы. В бывших странах Варшавского договора большинство населения приветствует американцев как гарантов мира и спокойствия.





«В последующие несколько дней буквально тысячи солдат НАТО пройдут через Европу для участия в учениях «Удар Саблей» в Польше, Литве и Латвии», – говорит Стивен Кинг, посол США в Чехии.





Ежегодные учения американских сухопутных войск в Европе Saber Strike – «Удар саблей» – раньше собирали не более двух тысяч участников. Но после российской агрессии против Украины все изменилось. В этом году «Удар саблей» это 18 тысяч военнослужащих из 19 стран НАТО и стран-союзников, почти тысяча высокомобильных бронемашин, более 60 вертолетов и почти полсотни танков.





«В этом году учения «Удар саблей» включают гораздо крупные, гораздо более быстрые и более синхронизированные операции. Они скомбинированы с другими учениями в регионе. Это в том числе морские учения «Baltic Operations» в Балтийском море, а также Swift Response – «Быстрое Реагирование», это также учения американских войск, а также внутренние учения Литвы и Латвии», – комментирует Рей Вуйтик, бывший военный атташе посольства США в Варшаве, а сейчас директор польского офиса вашингтонского Центра анализа европейской политики.





«Baltic Operations» или «BALTOPS» уже стартовали в Литве. 4 десятка военных кораблей из 15 стран, 4 тысячи военных моряков.

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«Как и все учения, «BALTOPS» направлены на все типы военных действий, в том числе бой против субмарин, воздушная защита, бой против военных кораблей», – рассказывает Андрюс Ширвис, руководитель штаба Литовского морского флота.





Ключевой маневр комбинации учений – быстрое перебрасывание Второго кавалерийского полка американской армии с места постоянной дислокации. Из немецкого Фильсека через Чехию и Польшу они едут в сторону польских Сувалок. Это недалеко от Беларуси.





Рей Вуйтик, бывший американский военный атташе в Польше, говорит, что «Удар Саблей» – это прежде всего проверка мобильности войск, способности на всех уровнях быстро отреагировать на атаку врага и привести усиление в нужный район.





«Безопасность стран НАТО и наших партнеров – краеугольный камень наших обязательств. И США, и партнеры по НАТО указывают на деле, с помощью учений, что мы заботимся о безопасности в этом регионе, и будет большой ошибкой сомневаться в этом», – продолжает Рей Вуйтик.





Сувалки выбрали не просто так. Сувальский коридор – это наиболее вероятное место атаки российских войск из Калининградской области и с белорусской территории. Если дойдет до большой войны, именно здесь россияне будут отсекать страны Балтии от союзников.





«Рядом с нами живет очень агрессивное государство. Рядом с нами Кремль, который не скрывает своей агрессивности и показывает это конкретными шагами, аннексируя и нападая на соседние государства», – говорит Раса Юкнявичене, министр обороны Литвы 2008-2012.









В определенном смысле «Удар саблей – 2018» это ответ на учения «Запад-2017», которые проходили не только на белорусской территории, но и на всем западе России, и в Балтийском море. Официально – 13 тысяч военнослужащих и борьба против незаконных вооруженных формирований. Неофициально – 120 тысяч участников, отработка массированного удара по соседним странам и принуждения к миру ракетами с ядерным оружием.





«Для публики у них один сценарий, а тот сценарий, о котором мы знаем, это то, что творится на поле, какие войска участвуют. Эти войска для нападения, а не защиты. И в сценарии есть ядерное оружие», – отмечает Раса Юкнявичене.





Только в Западном военном округе России гораздо больше войск, чем во всем блоке НАТО в Восточной и Центральной Европе, говорит Арсений Сивицкий, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований:





«Россия по сути репетирует атаку на т. н. Прибалтийский плацдарм с использованием 1-й танковой армии, 11-го армейского корпуса, который находится на территории Калининграда, и в НАТО все это учитывают и соответствующим образом реагируют».





На «Saber Strike» Россия отреагирует политически – в очередной раз требуя от Беларуси усилить военную интеграцию против натовской угрозы. Эксперт считает, что это может быть попытка переформатировать отношения по армянской модели.





«Не только размещение российских военных баз на белорусской территории, но и переподчинение региональной группировке войск и попытка включить ее вместе с другими силовыми структурами Беларуси в состав группировки войск на западном стратегическом направлении», – считает Сивицкий.





Но это будет очередной шаг к потере независимости.







