"Матери 328" пришли к депутатам в наручниках

"Мы против наркотиков. Всей душой понимаем, какое это зло. Но мелкое распространение, бытовой сбыт, хранение, употребление, совершенные внутри страны, не связаны с крупной контрабандой. За наркотики сидят тысячи заключённых. Тюрьма разучит их жить в социуме и после освобождения может толкнуть на новые преступления", — пишут они в письме Лукашенко.









4 июня несколько матерей пришли в Палату представителей, чтобы обсудить с депутатами возможные изменения в законодательстве. Чтобы поддержать их, у входа в здание собралось около пятидесяти человек. У некоторых активисток были пластмассовые наручники, передает euroradio.fm









"Этой акцией мы хотели показать, что наши сердца скованы именно наручниками — за боль наших детей, — говорит одна из "Матерей 328" Елена Кузьмина. — Мы просим депутатов, предлагающих какие–либо изменения в законодательстве, учесть наши просьбы, особенно обратить внимание на высокие сроки, которые сегодня применяются к осуждённым по четвертой части статьи".