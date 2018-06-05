Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

"Матери 328" пришли к депутатам в наручниках

Матери осужденных по "наркоманской" статье 328 написали письмо Лукашенко с просьбой применить к заключенным ˮАкт гуманизации", снизить сроки на половину и дать шанс "тысячам юношам и девушкам, мужчинам и женщинам на нормальную жизнь и возможность приносить пользу своей стране".

"Мы против наркотиков. Всей душой понимаем, какое это зло. Но мелкое распространение, бытовой сбыт, хранение, употребление, совершенные внутри страны, не связаны с крупной контрабандой. За наркотики сидят тысячи заключённых. Тюрьма разучит их жить в социуме и после освобождения может толкнуть на новые преступления", — пишут они в письме Лукашенко. 


4 июня несколько матерей пришли в Палату представителей, чтобы обсудить с депутатами возможные изменения в законодательстве. Чтобы поддержать их, у входа в здание собралось около пятидесяти человек. У некоторых активисток были пластмассовые наручники, передает euroradio.fm


"Этой акцией мы хотели показать, что наши сердца скованы именно наручниками — за боль наших детей, — говорит одна из "Матерей 328" Елена Кузьмина. — Мы просим депутатов, предлагающих какие–либо изменения в законодательстве, учесть наши просьбы, особенно обратить внимание на высокие сроки, которые сегодня применяются к осуждённым по четвертой части статьи".

11:07 05/06/2018






Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча(Ч.2-я).
Владимир Подгол
«Бессмертный полк» убийственен для Лукашенко
Игорь Масловский
Тысячелетие в долг. Часть 2
Игорь Драко
Білоруські друзі України, з Бабченком вас!
Антон Астаповіч
Круглы стол па Старому замку
Татьяна Короткевич
Иногда дети – это триллер. Типа «От заката до...
Анатолий Лебедько
Нефотогигиеничный Коля, БРСМ, $200.000 в чемодане...
Юрий Губаревич
Кропка кіпення: як чыноўнікі даводзяць людзей


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё