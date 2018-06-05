В учениях принимают участие подразделения КГБ, МВД, Госпогранкомитета, Вооруженных сил, МЧС и других государственных органов.





Сценарием учений предусмотрено задействование военной техники.





Мероприятия проводятся в рамках подготовки к обеспечению безопасности II Европейских игр, которые состоятся в Беларуси в 2019 году, объясняет цель учений пресс-служба КГБ.