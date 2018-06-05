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Чекисты "ликвидируют" под Могилевом незаконное вооруженное формирование

С 4 по 7 июня 2018 г. в Могилевской области проходят учения по проверке готовности госорганов к реагированию и взаимодействию по ликвидации условного незаконного вооруженного формирования.

В учениях принимают участие подразделения КГБ, МВД, Госпогранкомитета, Вооруженных сил, МЧС и других государственных органов.

Сценарием учений предусмотрено задействование военной техники. 

Мероприятия проводятся в рамках подготовки к обеспечению безопасности II Европейских игр, которые состоятся в Беларуси в 2019 году, объясняет цель учений пресс-служба КГБ.

"Белорусский партизан"
10:40 05/06/2018






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