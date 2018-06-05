Чекисты "ликвидируют" под Могилевом незаконное вооруженное формирование
С 4 по 7 июня 2018 г. в Могилевской области проходят учения по проверке готовности госорганов к реагированию и взаимодействию по ликвидации условного незаконного вооруженного формирования.
В учениях принимают участие подразделения КГБ, МВД, Госпогранкомитета, Вооруженных сил, МЧС и других государственных органов.
Сценарием учений предусмотрено задействование военной техники.
Мероприятия проводятся в рамках подготовки к обеспечению безопасности II Европейских игр, которые состоятся в Беларуси в 2019 году, объясняет цель учений пресс-служба КГБ.
"Белорусский партизан"
10:40 05/06/2018
Загрузка...