







Сенцов считает дело против него политическим, а доказательства - сфальсифицированными. Он начал голодать 14 мая. В заявлении на имя начальника колонии Сенцов потребовал освобождения всех украинских политзаключенных, находящихся на территории России.





В Киеве заявили, что готовы обменять 23 россиян, осужденных на территории Украины, на режиссера Сенцова и ряда других украинских заключенных, отбывающих наказание в России. В Москве это не комментируют.







