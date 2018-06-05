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Билл Клинтон отказался извиняться перед Моникой Левински

Экс-президент США считает, что 20 лет назад журналисты сознательно пренебрегали фактами, в то время как он сам правильно старался не допустить импичмент после скандала.

Экс-президент США Билл Клинтон так и не принес извинения Монике Левински, из-за связи с которой ему едва не объявили импичмент, и не намерен этого делать. С таким заявлением бывший хозяин Белого дома выступил в интервью телеканалу NBC, которое вышло в эфир в понедельник.

"Я так никогда с ней больше и не говорил", - сказал Клинтон. "Я не раз заявлял публично, что мне очень жаль", - добавил он. Как отметил Клинтон, он извинился "перед всем миром".

На вопрос о том, считает ли он, что должен принести личные извинения Левински, в частности, в свете активизации в США движения против сексуального насилия, Клинтон ответил: "Нет". 

Экс-президент подчеркнул, что, по его мнению, журналисты при освещении указанного скандала 20-летней давности проявляют пристрастность, так как целенаправленно "пренебрегают фактами". 

Клинтон также выразил уверенность в том, что повел себя правильно в 1998 году, когда пытался не допустить импичмента. "Я поступил правильно, я защищал конституцию", - сказал он.


Билл Клинтон являлся президентом США с 1993-го по 2001 год. Скандал из-за его связи с Моникой Левински, являвшейся стажеркой Белого дома, разразился в январе 1998 года. 

Законодатели подготовили в отношении Клинтона обвинения в даче ложных показаний и препятствовании правосудию, ведущие к импичменту, однако они были сняты после продолжительных обсуждений, передает ТАСС.



08:46 05/06/2018






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