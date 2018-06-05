Билл Клинтон отказался извиняться перед Моникой Левински

Экс-президент США Билл Клинтон так и не принес извинения Монике Левински, из-за связи с которой ему едва не объявили импичмент, и не намерен этого делать. С таким заявлением бывший хозяин Белого дома выступил в интервью телеканалу NBC, которое вышло в эфир в понедельник.





"Я так никогда с ней больше и не говорил", - сказал Клинтон. "Я не раз заявлял публично, что мне очень жаль", - добавил он. Как отметил Клинтон, он извинился "перед всем миром".





На вопрос о том, считает ли он, что должен принести личные извинения Левински, в частности, в свете активизации в США движения против сексуального насилия, Клинтон ответил: "Нет".





Экс-президент подчеркнул, что, по его мнению, журналисты при освещении указанного скандала 20-летней давности проявляют пристрастность, так как целенаправленно "пренебрегают фактами".





Клинтон также выразил уверенность в том, что повел себя правильно в 1998 году, когда пытался не допустить импичмента. "Я поступил правильно, я защищал конституцию", - сказал он.









Билл Клинтон являлся президентом США с 1993-го по 2001 год. Скандал из-за его связи с Моникой Левински, являвшейся стажеркой Белого дома, разразился в январе 1998 года.





Законодатели подготовили в отношении Клинтона обвинения в даче ложных показаний и препятствовании правосудию, ведущие к импичменту, однако они были сняты после продолжительных обсуждений, передает ТАСС







