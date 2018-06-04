Чего ожидать на самом важном, как говорят власти – идеологическом направлении, разбирался Sputnik





Целая рабочая комиссия работает над изменениями в преподавании гуманитарных дисциплин в белорусских университетах. Есть вероятность, что история Беларуси, как предмет покинет обязательную программу. Объясняется это просто: студенты, дескать, уже и так хорошо знают родную историю, которую изучали в школе и даже сдавали экзамен.





Какой предмет заменит историю родного края, как изменится жизнь исторических факультетов, и стоит ли нам ждать появления идеологов без знания истории Беларуси?





"Не надо бить в бубны"





"Будет история белорусской государственности, курс истории не отменяется. Просто не будет дубляжа. Это в планах реформирования социально-гуманитарного блока", — объясняет председатель комиссии по образованию, культуре и науке в парламенте Игорь Марзалюк.





Вероятные изменения в преподавании истории, как науки могут быть введены уже в следующем году. Конкретных решений, правда, еще не принято.





"Я сам работаю над программой вместе с коллегами. Есть большая рабочая группа, которая работает над новыми программами. Социально-гуманитарный блок будет реформирован. И будет "История белорусской государственности", — озвучил планы депутат.





По его словам, это делается во избежание повторов, потому что дети учат в школе историю Беларуси. При этом школьники не знают историю развития белорусской государственности и ее формы: право, законы и конституции.





"Все это будет в большом на 54 часа курсе, который будет предложен для всех высших учебных заведений независимо от профиля. Естественно на истфаках "История Беларуси" сохранится", — подчеркнул Игорь Марзалюк.





Кроме этого идет работа над двумя большими программами по истории белорусской культуры и истории белорусской науки. Обязательным предметом в гуманитарном блоке останется "Философия".





Судьба трех курсов, связанных с историей, находится на обсуждении. Пока решается, будут ли они обязательными либо решение останется на усмотрение самих вузов. "Поэтому не надо бить в бубны, рановато", — резюмировал парламентарий.





"Воспитать патриота"





"Новые предметы компенсируют исчезновение истории Беларуси. При этом "История белорусской государственности" — это очень важный предмет. Его должны знать все и даже физики", — уверен декан исторического факультета Гомельского университета Николай Мезга.





По его словам, лучше было бы изучать всю историю в комплексе, но в то же время "История белорусской государственности" — это основа.





"Наличие такого предмета позволит не только образовательный уровень повышать, но это важно для воспитания настоящих патриотов", — особо отметил декан истфака в Гомеле.





Поэтому для проведения идеологической и воспитательной работы этот курс должен быть обязательным. "Историю своего государства должны знать все живущие в нем граждане", — добавил Николай Мезга.





Правда, декан затем оговорился, что в случае, если этот курс не будет обязательным и его не выберут, то это приведет к сокращению ставок преподавателей на кафедре "Истории Беларуси"





"Кафедра отечественной истории — это основа факультета. Какой бы не была хорошей кафедра "Всемирной истории" или кафедра "Истории славян", фундамент, конечно, кафедра "Истории Беларуси". Мы можем потерять преподавателей, что ослабит кадровый потенциал", — подчеркнул декан факультета в Гомеле.





По мнению Николая Мезги, предмет, посвященный истории белорусской государственности, должен быть обязательным, ведь историю своего государства люди должны знать.





Тысячелетняя история государства





Окончательное решение о замене курса истории пока не принято, идет обмен мнениями, дискуссия на этот счет, отметил декан исторического факультета БГУ Александр Кохановский.





"С исторического факультета Белгосуниверситета никто из штатных работников не входит в состав рабочей группы, которая работает над изменениями в преподавании дисциплин гуманитарного блока", — отметил декан истфака в Минске.





Решение еще не оформлено в виде нормативных документов. Но если курс "История белорусской государственности" будет введен, ему будет придано большое значение.





Исторический факультет подготовил свои предложения по данному вопросу, которые были переданы руководству БГУ. Потому что было понимание того, что курс "Истории Беларуси" может быть исключен, как дублирующий предмет средней школы.





"Мы настаивали на введении курса "Основы белорусской государственности". Это идет в контексте того, на что неоднократно обращал внимание глава государства", — подчеркнул Александр Кохановский.





Для единства общества в Беларуси необходимо формировать общее понимание путей развития государства и истории белорусского народа. Ценность такого подхода не вызывает сомнений в научной среде.





"Курс, посвященный истории государственности, как мне кажется, будет ориентирован на осознание, прежде всего достижений современной белорусской государственности, ее истоков и традиций, тысячелетней истории", — считает Александр Кохановский.





Декан истфака БГУ высказал заинтересованность в сохранении цикла исторических дисциплин в социально-гуманитарном блоке.





"На мой взгляд, эти предметы играют исключительно важную роль в подготовке специалиста. Курс истории белорусского государства — необходимый элемент в профессиональной подготовке, потому что это играет воспитательную роль. Так формируется гражданин и патриот", — подчеркнул доктор исторических наук.





По его словам, Беларусь нуждается не только в профессионально подготовленном специалисте, но и гражданине, который имеет определенный взгляд на свою страну и ее историю.





Хотелось бы заметить, что в нормальной демократической стране изучение в университетах истории государства вряд ли бы вызвало какие-то вопросы. А вот в случае с Беларусью напрашивается один, но очень существенный - не превратится ли этот предмет в историю одного всем известного деятеля?









Его посетители с удивлением узнали, что, оказывается, история современного белорусского государства начинается никак ни с 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете, и ни с 1991 года, когда де-факто была провозглашена независимость нашей страны, а с... 1994 года, то есть в тот год, когда Лукашенко был избран президентом страны на первых и единственных относительно свободных выборах.





И что-то нам подсказывает, что с историей "белорусской государственности" может пройзойти нечто подобное.



