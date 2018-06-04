В пятницу в соцсетях появилось фото и информация, что 31 мая Маркелов вышел к МВД с плакатом "Заблокируйте 86.57.250.202". Выяснилось, что это IP-адрес, принадлежащий серверу, связанному с сайтом Министерства внутренних дел.





Петр Маркелов заявил, что его протест связан не только с недавним гомофобным заявлением МВД, но и с блокировкой нескольких сайтов активиста.













Оказавшись на свободе, Маркелов сообщил, что на самом деле фото "одиночного пикета" — "фотошоп", передает Еврорадио



