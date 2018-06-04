Статкевич о противостоянии в Куропатах: Спасать надо живых

«Куропаты - символ трагедии белорусского народа. Символ сталинских репрессий. Количество репрессированных в Беларуси от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Конечно, это не только убитые. У меня есть собственные Куропаты под Слуцком, где в январе 1937 года был расстрелян и закопан мой дед по материнской линии Симон Гарабец. Я поставил там кресты, я туда езжу», — сказал Статкевич.





А что касается нынешнего противостояния?





«Я поддерживаю действия активистов, которые противостоят действиями открыть развлекательный ресторан возле Куропат. Это трагическое место и люди, которые там хотят делать деньги на развлечениях, поступают не морально».





Многие обратили внимание на эмоциональное высказывание генерального секретаря оргкомитета партии «Народная Громада» Сергея Спариша, который назвал борьбу в Куропатах «приколами гетто».









«Что касается эмоциональности Спариша, то я ее объясняю абсолютно непристойным поведением СМИ, когда писали такое типа «Спариш-опарыш», когда лезут в постель к нашим активисткам «Народной Громады»… Человек эмоционально реагирует на оскорбления. Сергей Спариш — патриот Беларуси, мужественный и достойный человек.





25 Марта он был на площади Якуба Коласа, когда в Центральном РУВД стали выкручивать пальцы девушкам, то он взял удар на себя. Он сказал милиционерам такие слова, что лежал час в наручниках на холоде и по нему ходили ногами. Спариш — шестой человек в «Народной Громаде», после председателя и четырех заместителей, мне неприятно, что против него ведется такая компания. Я напомню, что в 80-ю годовщину «Ночи расстрелянных поэтов» Сергей Спариш был у здания КГБ», — сказал Статкевич.









Планирует все же политик лично поддержать защитников Куропат?





«Позиция «Народной Громады» такова, что прежде всего надо идти к палачам, а не к могилам. Ведь там наследники палачей, они не покаялись, портреты палачей висят в их кабинетах. А так это дело каждого — приходить или не приходить. У меня есть свои Куропаты, я езжу туда.





Возможно, подойду, поддержу. Я еще не решил, власть же якобы говорит, что не откроет заведение. Много других дел, спасать надо живых. Наших коллег по БНК Федынича и Комлика надо спасать от тюрьмы».